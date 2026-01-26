Sportgerichtsurteil: Zwei Verlierer nach Spielabbruch

Das am 07.12.2025 beim Spielstand von 4:2 abgebrochene Spiel der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen zwischen dem SV HNK Slaven Stuttgart-Möhringen und dem ASV Botnang II wurde nun vom Bezirkssportgericht mit 0:3 für beide Mannschaften als verloren gewertet.
Als Begründung teilt der Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen auf FuPa-Anfrage das dazu mit: "Das Spiel wurde vom Sportgericht Stuttgart-Böblingen so gewertet, weil es in der Nachspielzeit im Rücken des Schiedsrichters zu mehreren sportwidrigen Ereignissen gekommen ist. In der Folge kam es auf dem Spielfeld zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen, an denen sich auch Zuschauer beider Mannschaften beteiligten. Der Schiedsrichter brach daraufhin das Spiel ab. Zudem soll das Rückspiel am 01.03.2026 unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Der SV HNK Slaven Stuttgart-Möhringen hat in der Zwischenzeit Berufung beim Verbandsgericht eingelegt."
So sieht die neue Tabelle der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen aus:
1. TS Echterdingen 1977 14 12-1-1 79:25 37
2. ASV Botnang II 14 10-2-2 52:14 32
3. TSV Musberg II 14 10-1-3 57:20 31
4. Sportvg Feuerbach III 14 8-2-4 47:29 26
5. Spvgg 1897 Cannstatt II 14 7-4-3 41:26 25
6. HNK Slaven Stuttgart 14 7-1-6 46:32 22
7. FC Reka Stuttgart 14 6-4-4 46:34 22
8. TSV Bernhausen II 14 7-1-6 43:37 22
9. KF Ilirida Stuttgart 14 5-2-7 31:44 17
10. SV Bonlanden II 14 3-5-6 31:46 14
11. Croatia Stuttgart II 14 4-0-10 25:47 12
12. TSV Jahn Büsnau II 14 4-0-10 38:64 12
13. PSV Stuttgart 14 3-2-9 32:50 11
14. Lawine Raichberg Ost 14 3-2-9 45:77 11
15. 1. SV Fasanenhof 14 1-1-12 24:98 4
