Allgemeines
Sportgerichtsurteil und Auslosung für den 29. Sparkassen-Indoor-Cup

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSG Balingen

Das teilt der Verein über Facebook mit:

29. Sparkassen-Indoor-Cup: Auslosung am Samstag

Am Samstag – nach dem Regionalliga-Heimspiel (Beginn 14 Uhr) gegen die SG Barockstadt Fulda – losen wir in unserem Clubhaus „Henkes 12ter Mann“ die Gruppen für den 29. Sparkassen-Indoor-Cup aus.

Unser populäres Hallenfußballturnier geht diesmal vom 26. – 28. Dezember (Freitag bis Sonntag) in der Mey Generalbau Arena über die Bühne.

Für Kurzentschlossene halten wir einige wenige Plätze frei: Modus, Anmeldeformulare, Infos unter tsg-fussball.de/sparkassen-indoor-cup/

Teilnahmewillige Teams, bzw. deren Vertreter, werden gebeten, ihre Antwort per Mail an info@tsg-fussball.de zu senden. Obgleich der Meldeschluss verstrichen ist, werden wir Anmeldungen, die uns bis morgen, Mittwoch, 17 Uhr, erreichen, berücksichtigen.

Schon jetzt freuen wir uns auf ein tolles Turnier „zwischen den Jahren“, auf viele Dribblings, Tricks und Tore, aber auch auf angenehme Gespräche am Rande der Bande.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Sportgerichtsurteil im Kreisliga B-Spiel vom 30.11.2025:

Großer Alexander Backnang II – SGM SKG Erbstetten II/TSG Backnang III – Wertung: 3:0 (Grund: Verschulden eines Spielabbruches)

