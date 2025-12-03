Sportgerichtsurteil und Auslosung für den 29. Sparkassen-Indoor-Cup

TSG Balingen

Das teilt der Verein über Facebook mit:

29. Sparkassen-Indoor-Cup: Auslosung am Samstag

Am Samstag – nach dem Regionalliga-Heimspiel (Beginn 14 Uhr) gegen die SG Barockstadt Fulda – losen wir in unserem Clubhaus „Henkes 12ter Mann“ die Gruppen für den 29. Sparkassen-Indoor-Cup aus.

Unser populäres Hallenfußballturnier geht diesmal vom 26. – 28. Dezember (Freitag bis Sonntag) in der Mey Generalbau Arena über die Bühne.

Für Kurzentschlossene halten wir einige wenige Plätze frei: Modus, Anmeldeformulare, Infos unter tsg-fussball.de/sparkassen-indoor-cup/

Teilnahmewillige Teams, bzw. deren Vertreter, werden gebeten, ihre Antwort per Mail an info@tsg-fussball.de zu senden. Obgleich der Meldeschluss verstrichen ist, werden wir Anmeldungen, die uns bis morgen, Mittwoch, 17 Uhr, erreichen, berücksichtigen.

Schon jetzt freuen wir uns auf ein tolles Turnier „zwischen den Jahren“, auf viele Dribblings, Tricks und Tore, aber auch auf angenehme Gespräche am Rande der Bande.