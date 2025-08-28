Sportgerichtsurteil: Platzsperre für drei Heimspiele

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall teilt das Folgende mit:
Die Begegnung der Kreisliga A2, Sonntag, 31.08.2025, 15:00 Uhr: FC Viktoria Backnang – VfL Winterbach II findet aufgrund der Platzsperre von Viktoria Backnang (die ersten drei Heimspiele von Viktoria Backnang dürfen aufgrund eines Sportgerichtsurteiles nicht auf dem Sportgelände von Viktoria Backnang ausgetragen werden) beim VfL Winterbach statt.
Einen Heimrechttausch gibt es in der Kreisliga B2: Sonntag, 21.09.2025, 15:00 Uhr: FC Winnenden- Spfr. Großerlach – diese Begegnung findet nun in Großerlach statt: Spfr. Großerlach – FC Winnenden
IN.VIVO-Bezirkspokal:
Die Begegnung
SG Schorndorf II – SV Remshalden wurde vom 10.09. auf Donnerstag, 11.09. verlegt,
SGM Leutenbach/Weiler zum Stein II – TB Beinstein II wurden vom 09.09. auf den 17.09. – mit Heimrechttausch – verlegt.
VfL Waiblingen – 1. FC Hohenacker wurde vom 10.09. auf Donnerstag, 11.09.2025, 19:45 Uhr verlegt.
Uhrzeitliche Verlegungen in der Kreisliga B6:
31.08.: Michelfeld II – SGM Ammertsweiler II – neu: 13:00 Uhr
07.09.: Spvgg Unterrot II – Spfr. DJK Bühlerzell II – neu: 12:00 Uhr
07.09.: TSV Hessental II – TURA Untermünkheim II – neu: 13:00 Uhr
