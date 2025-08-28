 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Rinke

Sportgerichtsurteil: Platzsperre für drei Heimspiele

Der FC Viktoria Backnang muss seine ersten drei Heimpartien auf anderen Plätzen austragen.

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall teilt das Folgende mit:

Die Begegnung der Kreisliga A2, Sonntag, 31.08.2025, 15:00 Uhr: FC Viktoria Backnang – VfL Winterbach II findet aufgrund der Platzsperre von Viktoria Backnang (die ersten drei Heimspiele von Viktoria Backnang dürfen aufgrund eines Sportgerichtsurteiles nicht auf dem Sportgelände von Viktoria Backnang ausgetragen werden) beim VfL Winterbach statt.

Einen Heimrechttausch gibt es in der Kreisliga B2: Sonntag, 21.09.2025, 15:00 Uhr: FC Winnenden- Spfr. Großerlach – diese Begegnung findet nun in Großerlach statt: Spfr. Großerlach – FC Winnenden

IN.VIVO-Bezirkspokal:

Die Begegnung

SG Schorndorf II – SV Remshalden wurde vom 10.09. auf Donnerstag, 11.09. verlegt,

SGM Leutenbach/Weiler zum Stein II – TB Beinstein II wurden vom 09.09. auf den 17.09. – mit Heimrechttausch – verlegt.

VfL Waiblingen – 1. FC Hohenacker wurde vom 10.09. auf Donnerstag, 11.09.2025, 19:45 Uhr verlegt.

Uhrzeitliche Verlegungen in der Kreisliga B6:

31.08.: Michelfeld II – SGM Ammertsweiler II – neu: 13:00 Uhr

07.09.: Spvgg Unterrot II – Spfr. DJK Bühlerzell II – neu: 12:00 Uhr

07.09.: TSV Hessental II – TURA Untermünkheim II – neu: 13:00 Uhr

