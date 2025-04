Sportgerichtsurteil irritiert Bezirksliga-Spitzenreiter Neuperlach: „Das ist Wahnsinn“

Der SVN München verlor in dieser Saison nur ein Spiel. Das steht aktuell auf dem Prüfstand, weil unklar ist, ob beim VfB Eichstätt II alle Spieler spielberechtigt waren.

München – Schon direkt nach dem Abpfiff waren die Gemüter erhitzt. Der SVN München, heute wie damals, Spitzenreiter der Bezirksliga Nord, unterlag am 8. März der Reserve des VfB Eichstätt . Die abstiegsbedrohten Eichstätter fügten dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer die bislang einzige Saisonniederlage zu. Mit auf dem Platz: Mehrere Spieler aus dem erweiterten Bayernliga-Kader von Eichstätt. Ob alle spielberechtigt waren, darüber herrscht Uneinigkeit.

Neuperlachs Abteilungsleiter Bernd Klemm bemerkte am Tag nach dem Spiel, dass ein Spieler des VfB im letzten Spiel der Bayernliga-Mannschaft vor der Winterpause aufgelaufen war. Er legte Berufung ein, da er einen Verstoß gegen die Spielordnung feststellte. Das Bezirkssportgericht (BSG) lehnte diese jedoch ab, was beim SVN für Irritation sorgte.

Zur Erklärung: Es geht um die Unterpunkte des Paragrafen 34 der Spielordnung (SpO) zum Einsatz von Spielern für mehrere Mannschaften eines Vereins. Zum einen gibt es Regeln, die während des laufenden Spielbetriebs gelten. Zum anderen Regeln, die zur Winterpause gelten (Siehe unten). Demnach darf kein Spieler in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause bei der zweiten Mannschaft spielen, der im letzten Saisonspiel vor der Winterpause in der ersten Mannschaft startete.

Neuperlach unmittelbar vor Landesliga-Aufstieg – Abstiegskampf der Bezirksliga Nord betroffen

Das BSG entschied anders, wie Klemm erklärt, und bezieht sich auf die 15-Tage-Regelung, die aber eigentlich nur während der regulären Saison (nicht aber über die Winterpause hinweg) gilt. Die Begründung: Aufgrund von verschobenen Spielen hätte Eichstätt eigentlich bereits zwei Spiele absolvieren können – haben sie aber nicht. Genau das stößt in Neuperlach auf Verwunderung.

„Wenn man die Spielordnung umgehen kann, muss das irgendwo in einem Paragrafen drin stehen“, ärgert sich Klemm, dessen Einspruch vom BSG abgelehnt wurde. Nun zog der SVN vor das Verbandssportgericht, doch auch nach vier Wochen ist noch keine Entscheidung in Sicht. Das Urteil wird erst am 8. Mai stehen. „Das ist Wahnsinn“, sagt Klemm. „Die drei Punkte könnten darüber entscheiden, wer direkt absteigt – und darüber soll erst kurz vor dem letzten Spieltag entschieden werden.“

„Ich hoffe, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Aber im Sinne der sportlichen Fairness hoffe ich, dass kein Präzedenzfall geschaffen wird.“

Bernd Klemm vom SVN München über die Auswirkungen für die Bezirksliga Nord.

Wichtig für Klemm: Inzwischen sei der SVN nicht mehr in der Dringlichkeit auf die drei Punkte angewiesen. Der Mannschaft traue er die Meisterschaft und den Aufstieg auch ohne die drei Zähler zu. „Ich denke, wir schaffen es aus eigener Kraft. Aber im Sinne der sportlichen Fairness hoffe ich auf keinen Präzedenzfall“, so Klemm. „Mannschaften sollten in Zukunft nicht mit schlauen Rechtsanwälten die Spielordnung aushebeln können.“

Insgesamt kostete ihn als Ehrenamtlicher die Angelegenheit bereits weit über 20 Stunden. Es gehe aber ums Prinzip und um Gerechtigkeit gegenüber den Mannschaften, die sich mit Eichstätt II im Abstiegskampf duellieren. Alle Mannschaften müssten sich einfach gleichermaßen an die Spielordnung halten. (btfm)