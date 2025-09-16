Sportgericht will Partie für Neuwerk werten – VfL legt Widerspruch ein

Eine endgültige Entscheidung, wie die am dritten Spieltag abgebrochene Bezirksliga-Partie zwischen dem VfL Tönisberg und den Sportfreunden Neuwerk gewertet wird, wird sich wohl noch ein wenig hinziehen. Zwar beabsichtigt das Bezirkssportgericht in Duisburg, die Begegnung mit 2:0 Toren und drei Punkten für die Gäste zu werten – die Verantwortlichen des VfL haben gegen die vorläufige Mitteilung allerdings bereits schriftlichen Widerspruch erhoben.

Das Duell zwischen Tönisberg und Neuwerk hatte am 29. August in der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für die Gäste abgebrochen werden müssen, weil sich das Flutlicht auf der Anlage automatisch abgeschaltet hatte und nicht reaktivieren ließ. Wie sich im Nachhinein herausstellte, sorgen Zeitschaltuhren auf allen städtischen Sportanlagen ab 22 Uhr für Dunkelheit – die Stadt Kempen bescheinigte dem VfL allerdings, dass er darüber nicht ausreichend in Kenntnis gesetzt worden war. Darauf beriefen sich die Verantwortlichen dann auch in ihrer Stellungnahme.