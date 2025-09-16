Sportgericht will Partie für Neuwerk werten – VfL legt Widerspruch ein

Eine endgültige Entscheidung, wie die am dritten Spieltag abgebrochene Bezirksliga-Partie zwischen dem VfL Tönisberg und den Sportfreunden Neuwerk gewertet wird, wird sich wohl noch ein wenig hinziehen. Zwar beabsichtigt das Bezirkssportgericht in Duisburg, die Begegnung mit 2:0 Toren und drei Punkten für die Gäste zu werten – die Verantwortlichen des VfL haben gegen die vorläufige Mitteilung allerdings bereits schriftlichen Widerspruch erhoben.
Das Duell zwischen Tönisberg und Neuwerk hatte am 29. August in der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für die Gäste abgebrochen werden müssen, weil sich das Flutlicht auf der Anlage automatisch abgeschaltet hatte und nicht reaktivieren ließ. Wie sich im Nachhinein herausstellte, sorgen Zeitschaltuhren auf allen städtischen Sportanlagen ab 22 Uhr für Dunkelheit – die Stadt Kempen bescheinigte dem VfL allerdings, dass er darüber nicht ausreichend in Kenntnis gesetzt worden war. Darauf beriefen sich die Verantwortlichen dann auch in ihrer Stellungnahme.
Das Sportgericht wiederum will im Vorgehen des Vereins eine gewisse Fahrlässigkeit erkannt haben. In der beabsichtigten Entscheidung wird darauf verwiesen, dass die Partie von den Tönisbergern im Vorfeld bewusst auf den Freitagabend, 20 Uhr, verlegt worden sei. Entsprechend hätten Vorkehrungen getroffen werden müssen, um das Spiel auch zu Ende zu bringen. So zog das Gericht auch die Sportplatz-Benutzungsordnung der Stadt Kempen zurate, in der festgehalten ist, dass Umkleiden bis 22 Uhr und Sportplätze bis 22.30 Uhr zu verlassen seien.
Diese Begründung wird von den Tönisbergern allerdings nicht akzeptiert, was nun zum erneuten Widerspruch führte. In ihrer Gegendarstellung weisen die VfL-Verantwortlichen darauf hin, dass von den Staffelleitern seit Jahren betont wird, Partien unter der Woche nicht vor 20 Uhr anzusetzen. Zudem stehe in der Sportplatz-Benutzungsordnung kein Wort dazu, dass das Licht um 22 Uhr abgeschaltet wird. Da auch die 28-Tage-Regelung für die Spielverlegung eingehalten worden sei, sehen die Tönisberger bei sich keine Schuld für den Abbruch.