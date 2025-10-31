Sportgericht wertet Spiel, Neuer Trainer in der Bezirksliga

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielwertung in der Bezirksliga Franken
Im Spiel der Bezirksliga Franken am 12.10.25 TSV Erlenbach – TSV Neuenstein (Endstand 4:1) hat der TSV Erlenbach in der 2. Halbzeit einen Spieler eingewechselt, der vor Spielbeginn nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkt war. Dies ist lt. der Rechts- und Verfahrensordnung des WFV nicht zulässig.
Der TSV Neuenstein hat form- und fristgerecht Einspruch gegen die Spielwertung erhoben.
Das Sportgericht des Bezirks Franken hat nun diesem Einspruch stattgegeben und wertet das Spiel mit 0:3 für den TSV Erlenbach als verloren und für den TSV Neuenstein mit 3:0 als gewonnen.
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Christian Mirbauer wird Cheftrainer unserer Bezirksligamannschaft!
Die Entscheidung ist gefallen – und mit Christian Mirbauer konnten wir unsere absolute Wunschlösung realisieren!
Willkommen bei den Gerschdaklopfern, Christian!
+++
+++