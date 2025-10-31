 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Rinke

Sportgericht wertet Spiel, Neuer Trainer in der Bezirksliga

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Verlinkte Inhalte

BZL Neckar/Fils
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
Kreisliga B1

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++

+++

Fußballbezirk Franken

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Spielwertung in der Bezirksliga Franken

Im Spiel der Bezirksliga Franken am 12.10.25 TSV Erlenbach – TSV Neuenstein (Endstand 4:1) hat der TSV Erlenbach in der 2. Halbzeit einen Spieler eingewechselt, der vor Spielbeginn nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkt war. Dies ist lt. der Rechts- und Verfahrensordnung des WFV nicht zulässig.

Der TSV Neuenstein hat form- und fristgerecht Einspruch gegen die Spielwertung erhoben.

Das Sportgericht des Bezirks Franken hat nun diesem Einspruch stattgegeben und wertet das Spiel mit 0:3 für den TSV Erlenbach als verloren und für den TSV Neuenstein mit 3:0 als gewonnen.

+++

+++

TSV Jesingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Christian Mirbauer wird Cheftrainer unserer Bezirksligamannschaft!

Die Entscheidung ist gefallen – und mit Christian Mirbauer konnten wir unsere absolute Wunschlösung realisieren!

Willkommen bei den Gerschdaklopfern, Christian!

+++

+++

Aufrufe: 031.10.2025, 19:00 Uhr
redAutor