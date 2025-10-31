Sportgericht wertet Spiel, Neuer Trainer in der Bezirksliga

+++

+++

Fußballbezirk Franken

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Spielwertung in der Bezirksliga Franken



Im Spiel der Bezirksliga Franken am 12.10.25 TSV Erlenbach – TSV Neuenstein (Endstand 4:1) hat der TSV Erlenbach in der 2. Halbzeit einen Spieler eingewechselt, der vor Spielbeginn nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkt war. Dies ist lt. der Rechts- und Verfahrensordnung des WFV nicht zulässig.

Der TSV Neuenstein hat form- und fristgerecht Einspruch gegen die Spielwertung erhoben.

Das Sportgericht des Bezirks Franken hat nun diesem Einspruch stattgegeben und wertet das Spiel mit 0:3 für den TSV Erlenbach als verloren und für den TSV Neuenstein mit 3:0 als gewonnen.