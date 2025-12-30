– Foto: Tilo Schneider

Sportgericht wertet abgebrochene Sachsenliga-Partie Spielabbruch in Riesa: Stahl verliert Punkte und zahlt Strafe Verlinkte Inhalte Sachsenliga Markranstädt Stahl Riesa

Der Spielabbruch in der Sachsenliga-Partie zwischen der BSG Stahl Riesa und dem SSV Markranstädt hat nun auch sportrechtlich ein Nachspiel. Das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) entschied, die Begegnung mit 2:0 für Markranstädt zu werten. Zusätzlich wurde gegen den Gastgeber eine Geldstrafe verhängt. Das Urteil fiel zwei Tage vor Weihnachten und wird nach Ablauf der Berufungsfrist rechtskräftig, da Stahl Riesa laut einem Bericht der LVZ auf einen Einspruch verzichtet.

Die Partie des 15. Spieltags am 6. Dezember 2025 war in der 70. Minute beim Stand von 2:2 abgebrochen worden. Auslöser war ein Vorfall auf den Zuschauerrängen der Riesaer Feralpi-Arena: Ein Zuschauer warf einen vollen Becher auf Schiedsrichter Christopher Gentz aus Freital und traf ihn. Der Unparteiische brach die Begegnung daraufhin umgehend ab. Zum Zeitpunkt des Spielabbruchs hatte sich das Spielgeschehen gerade zugespitzt. Stahl Riesa war nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen und hatte ausgeglichen. Kurz zuvor hatte der Schiedsrichter zudem einen Riesaer Spieler mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Insgesamt verfolgten 195 Zuschauer die Partie.

Nach Eingang des Sonderberichts leitete der SFV wie vorgesehen ein Sportgerichtsverfahren ein und forderte Stellungnahmen beider Vereine an. Die Bewertung des Spiels fiel letztlich zulasten der Gastgeber aus, da der Angriff auf den Schiedsrichter aus dem Riesaer Zuschauerumfeld erfolgte. Durch die Entscheidung bleibt die BSG Stahl Riesa bei 30 Punkten und damit auf dem vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter SG Taucha beträgt nun fünf Punkte. Für den SSV Markranstädt hat das Urteil ebenfalls Bedeutung: Der Tabellenzwölfte vergrößerte durch die zusätzliche Wertung den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf fünf Zähler.