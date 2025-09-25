Sportgericht: TuS Xanten muss eine Geldstrafe zahlen

Stadionverbot für Übeltäter

Referee Yasin Iletmis hatte in einem Sonderbericht eine rassistische Beleidigung durch einen Zuschauer gemeldet. Den Mann hatte er als Anhänger des TuS ausgemacht. Dem war auch so. Die Xantener hatten sich mit Iletmis in Verbindung gesetzt und auch durch seine Personenbeschreibung den Zuschauer ausfindig gemacht. Der Vorstand erteilte ihm daraufhin ein Stadionverbot bis zum Ende der laufenden Saison für alle Jugend- wie Seniorenspiele.