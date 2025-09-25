Sportgericht: TuS Xanten muss eine Geldstrafe zahlen

Bezirksligist TuS Xanten muss 750 Euro an den Fußballverband Niederrhein zahlen. Nach dem Testspiel beim SV Budberg Ende Juli hatte ein Zuschauer den Schiedsrichter massiv beleidigt. Das Verbandssportgericht bestrafte den TuS jetzt dafür. Die Xantener hatten den Anhänger schon vor der Verhandlung sanktioniert
Referee Yasin Iletmis hatte in einem Sonderbericht eine rassistische Beleidigung durch einen Zuschauer gemeldet. Den Mann hatte er als Anhänger des TuS ausgemacht. Dem war auch so. Die Xantener hatten sich mit Iletmis in Verbindung gesetzt und auch durch seine Personenbeschreibung den Zuschauer ausfindig gemacht. Der Vorstand erteilte ihm daraufhin ein Stadionverbot bis zum Ende der laufenden Saison für alle Jugend- wie Seniorenspiele.
„Wir wollten ein klares Zeichen setzen. So etwas akzeptieren wir nicht. Zumal wir selber viele Spieler im Verein mit Migrationshintergrund haben“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Nils Gilleßen. Diese Eigeninitiative habe das Sportgericht bei der Urteilsfindung berücksichtigt und den TuS dafür gelobt.
Xanten wurde letztlich wegen „eines in besonderer Weise grob unsportlichen Verhaltens in Gestalt einer diskriminierenden Herabwürdigung in menschenverachtender Weise“ zu einer Geldstraße in Höhe von 750 Euro verurteilt.