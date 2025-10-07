Sportgericht kippt 3:0-Wertung – Wiederholungsspiel angesetzt

Das Regionalsportgericht Kassel hat den Spielabbruch der Gruppenliga-Partie zwischen dem 1. FC Schwalmstadt und Melsunger FV 08 vom 27. August 2025 als unrechtmäßig bewertet und die Begegnung zur Neuansetzung freigegeben. Zugleich hob das Gericht den zuvor verhängten 3:0-Sportentscheid zugunsten des 1. FC Schwalmstadt auf. Das Wiederholungsspiel findet gemäß den Durchführungsbestimmungen der Gruppenliga Kassel am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 19:00 Uhr statt. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

Die Partie war beim Stand von 3:0 für Schwalmstadt in der 80. Minute abgebrochen worden. Ein Einzelrichter des Regionalsportgerichts hatte am 30. August 2025 entschieden, das Spiel „aus sportlichen Gründen“ mit dem Abbruchstand von 3:0 zu werten. Diese Wertung wurde am 1. September kommuniziert.

Der Melsunger FV 08 legte am 4. September 2025 form- und fristgerecht Beschwerde ein. Nach Einholung schriftlicher Stellungnahmen beider Vereine sowie des Schiedsrichters entschied das Regionalsportgericht Kassel im schriftlichen Kammerverfahren am 6. Oktober 2025: