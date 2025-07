Sportgericht hat entschieden: Union 06 steigt in die Landesliga auf

Union 06 darf jubeln. – Foto: Verein

Wochenlang war unklar, ob der SC Union 06 oder der Weißenseer FC in die Landesliga aufsteigt. Nun ist die Entscheidung nach einer Sportgerichtsverhandlung gefallen.

Die Bezirksliga-Partie zwischen Concordia Wilhelmsruh und dem SC Union 06 liegt fast zwei Monate zurück, doch bis zum Dienstagabend war es jene Partie, die für Unklarheit im Aufstiegsrennen sorgte. Nach dem 2:0-Sieg von Wilhelmsruh legte Union 06 Protest ein. Die Entscheidung vor dem Sportgericht ist erst am Dienstagabend gefallen. Und sie hat massive Auswirkungen. Was war passiert? Concordia Wilhelmsruh wollte im Spiel gegen Union 06 einen Spieler aus der A-Jugend spielen lassen, hatte zuvor wegen Unwissenheit aber keine vorzeitige Freigabe beantragt. Beim Versuch, die Aufstellung am Spieltag mit dem Spieler freizugeben, fehlte dieser im DFBnet. Nach der Freigabe wurde mit dem Schiedsrichter gesprochen, warum der Spieler nicht zu finden ist. Der Schiedsrichter hat den Spieler dann aus der U19 in den Kader der 1. Herren gezogen und nachträglich in die Aufstellung gepackt, er spielte von Beginn an. Auch der Schiedsrichter soll nichts von der benötigten vorzeitigen Freigabe für A-Jugendliche gewusst haben.

Die Gäste legten nach dem Spiel Protest ein, weil Wilhelmsruh mit dem A-Jugendlichen einen nicht spielberechtigten Akteur einsetzte. Am Dienstagabend wurde schließlich verhandelt. Und Union 06 bekam Recht. Die Partie wird nachträglich mit 0:2 für die Gäste gewertet. Damit springt das Team aus Moabit in der Tabelle vom dritten auf den ersten Platz - und steigt als Meister in die Landesliga auf. Leidtragender ist Wilhelmsruh, für die das Ergebnis jedoch kaum noch relevant ist. Vielmehr ist nun der Weißenseer FC von der Entscheidung des Sportgerichts betroffen. Denn der rutscht dadurch über drei Wochen nach dem letzten Spieltag noch auf Rang drei ab und muss in der Bezirksliga bleiben.