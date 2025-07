Sportgericht gibt Reserve von Bayer Dormagen Recht

Nach dem Saisonende bestand in der Kreisliga C Gruppe 3 noch keine Klarheit über die Aufsteiger. Der 1. FC Grevenbroich-Süd hatte den Aufstieg bereits sicher, nur hinter der Meisterschaft stand bis Dienstag noch ein Fragezeichen. Damit ist nun Schluss: Die Bezirkssportgericht in Duisburg gab dem TSV Bayer Dormagen II Recht, der deshalb als Meister in die Kreisliga B aufsteigt, während die DJK Hoeningen als Dritter in die Röhre guckt.