Sportgericht dreht Pokalduell – Hurricanes treffen auf Norderstedt!

Kuriose Wendung im LOTTO-Pokal: Der SV Krupunder/Lohkamp hatte das Kreisliga-Duell der 2. Runde gegen die Hamburg Hurricanes sportlich mit 4:3 für sich entschieden und damit eigentlich das Ticket für das Highlightduell mit Titelverteidiger Eintracht Norderstedt gelöst. Doch die Freude währte nur kurz – ein Formfehler bringt nun den Gegner weiter.

Grund: Lohkamp setzte einen Akteur ein, der bereits in der 1. Runde gegen den Hummelsbütteler SV (11:3) Gelb-Rot gesehen hatte und damit für die zweite Runde gesperrt war. Das blieb den Verantwortlichen verborgen. „Weil der Spieler kein Schloss hatte und im System nicht als gesperrt angezeigt worden war, hatte das Trainerteam die Sperre nicht auf dem Schirm“, hieß es aus Lohkamp-Kreisen gegenüber FuPa.