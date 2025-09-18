Sportgericht dreht Pokalduell – Hurricanes treffen auf Norderstedt!

Kuriose Wendung im LOTTO-Pokal: Der SV Krupunder/Lohkamp hatte das Kreisliga-Duell der 2. Runde gegen die Hamburg Hurricanes sportlich mit 4:3 für sich entschieden und damit eigentlich das Ticket für das Highlightduell mit Titelverteidiger Eintracht Norderstedt gelöst. Doch die Freude währte nur kurz – ein Formfehler bringt nun den Gegner weiter.
Grund: Lohkamp setzte einen Akteur ein, der bereits in der 1. Runde gegen den Hummelsbütteler SV (11:3) Gelb-Rot gesehen hatte und damit für die zweite Runde gesperrt war. Das blieb den Verantwortlichen verborgen. „Weil der Spieler kein Schloss hatte und im System nicht als gesperrt angezeigt worden war, hatte das Trainerteam die Sperre nicht auf dem Schirm“, hieß es aus Lohkamp-Kreisen gegenüber FuPa.
Die Hurricanes legten Protest ein – und bekamen recht. Das Sportgericht wertete die Partie um, die Hurricanes ziehen damit am Grünen Tisch in die 3. Runde ein. Auf sie wartet nun ein echtes Highlight: Am Mittwoch, den 8. Oktober, um 19.30 Uhr empfängt das Kreisliga-Team den Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt auf dem Grandplatz „Neue Welt“ in Hamburg, einem der letzten verbliebenen Ascheplätze der Stadt.
Für die Hurricanes ist es nicht die erste kuriose Pokalgeschichte: In der Vorsaison hatten sie als Außenseiter den Oberligisten HEBC mit 3:1 aus dem Wettbewerb geworfen, ehe sie selbst in Runde vier – ebenfalls nach einer Umwertung – am SVS Mesopotamien scheiterten. Nun geht es erneut mit einer Entscheidung am Schreibtisch weiter.