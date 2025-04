Sportgericht bestraft Versbachtal und Caldern „drakonisch“

Marburg-Biedenkopf. Das Urteil des Sportgerichts des Hessischen Fußball-Verbands hat lange auf sich warten lassen und ist nun umso härter ausgefallen: Der Abbruch ihrer Kreisoberliga-Partie der Hinrunde kommt die SG Versbachtal und den TSV Caldern teuer zu stehen. Es wird nicht nur für beide Seiten als verloren gewertet, die abstiegsgefährdeten Mannschaften bekommen zudem noch satte Punktabzüge und saftige Geldstrafen aufgebrummt. Den Tumulten, die den Schiedsrichter letztlich bewogen hatten, das Spiel am 30. November 2024 in Altenvers beim Stand von 1:0 für Versbachtal abzubrechen, war eine rassistische Beleidigung eines Calderner Spielers durch einen Anhänger der Gastgeber vorausgegangen. Das HFV-Sportgericht war schon bei der Verhandlung am 25. März in der Sportschule Grünberg zu der Überzeugung gekommen, dass dabei beiden Mannschaften ein Verschulden zuzurechnen sei und verlauten lassen, dass es darauf hinauslaufen werde, dass das Spiel für beide Mannschaften als mit 0:3 verloren gewertet wird.