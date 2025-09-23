Sportgericht bestraft Einsatz von Pyrotechnik und Rauchtöpfen

Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt das Folgende zu Vorkommnissen bei einem Kreisliga-Spiel mit:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

"Einsatz von Pyrotechnik im Rahmen von Fußballspielen

Wie im Profibereich ist auch im Amateurbereich der Einsatz von Pyrotechnik und Rauchtöpfen nicht gestattet und steht unter Strafe. Das Sportgericht Enz/Murr hat in einem aktuellen Fall ein klares und deutliches Signal gesetzt, dass eine Zuwiderhandlung entsprechende Konsequenzen nach sich zieht.

Sachverhalt:

Bei einem Spiel der Kreisliga B zündeten die Heimfans zu Spielbeginn Pyrotechnik und Rauchtöpfe, obwohl schon früher eine massive Geldstrafe gegen den Verein wegen der gleichen Thematik, verhängt wurde.

Auch Versuche der Staffelleitung in früheren Gesprächen auf die Fans einzuwirken, waren nicht von Erfolg gekrönt, man zeigte sich hier beratungsresistent.

Das Sportgericht Enz/Murr reagierte entsprechend und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro gegen den Verein wegen des erneuten Einsatzes von Pyrotechnik.

Sollte es zu einem erneuten Vorfall in der Richtung kommen, wird man sich auch nicht vor Punktabzügen scheuen."

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________