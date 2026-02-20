Sportgelände beschädigt und wichtige Verbandsliga-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Grünbühl

Der TSV Grünbühl meldet einen schweren Fall von Vandalismus auf seinem Sportgelände in der Kreisliga A1 Enz/Murr. Zwischen dem 16. Februar gegen 21.30 Uhr und dem 17. Februar um 15.30 Uhr wurden Jugendtore mutwillig zerstört und eine Auswechselbank umgekippt. Besonders betroffen ist der Nachwuchsbereich, der die Anlage täglich nutzt.

Der Verein bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, soll sich direkt melden. Intern wird betont, dass sich die Tat vor allem gegen die Kinder und Jugendlichen richtet, die dort trainieren und spielen.