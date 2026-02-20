Sportgelände beschädigt und wichtige Verbandsliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der TSV Grünbühl meldet einen schweren Fall von Vandalismus auf seinem Sportgelände in der Kreisliga A1 Enz/Murr. Zwischen dem 16. Februar gegen 21.30 Uhr und dem 17. Februar um 15.30 Uhr wurden Jugendtore mutwillig zerstört und eine Auswechselbank umgekippt. Besonders betroffen ist der Nachwuchsbereich, der die Anlage täglich nutzt.
Der Verein bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, soll sich direkt melden. Intern wird betont, dass sich die Tat vor allem gegen die Kinder und Jugendlichen richtet, die dort trainieren und spielen.
+++
+++
Die Young Boys Reutlingen setzen in der Verbandsliga Württemberg auf Kontinuität und verlängern mit Marco Gaiser. Der Offensivspieler geht damit in seine zweite Saison beim Verein. Intern wird seine Entscheidung als beiderseitiges Bekenntnis gewertet. Gaiser hatte mehrfach betont, wie wohl er sich nach seinem Wechsel fühlt – ein Eindruck, den auch die Verantwortlichen teilen.
Sportlich bringt er spielerische Klasse und viel Erfahrung ein, von der die Mannschaft sichtbar profitiert. Der Verein spricht offen davon, im „Herbst seiner Karriere“ weiterhin auf seine Qualitäten bauen zu können. Entsprechend groß ist die Zufriedenheit, ihn ein weiteres Jahr gebunden zu haben. Die Hoffnung richtet sich nun auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit.
+++
+++