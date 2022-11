Sportfreunde zeigen zwei Gesichter

Es scheint dieses Jahr nicht das Metier der Sportfreunde zu sein, gegen die starken Aufsteiger

aus der C-Klasse, dreifach punkten zu können. Wie auch am zweiten Spieltag – bei der bislang einzigen Saisonniederlage in Nierfeld – verschlief man gegen die Zweitvertretung der TuS Mechernich die Anfangsphase, lief lange einem Rückstand hinterher, steigerte sich im zweiten Spielabschnitt deutlich und erzielte am Ende zumindest eine Punkteteilung.

Doch der Reihe nach…



In der Vorbereitung auf den Gast aus Mechernich warnte das Trainerteam ausdrücklich vor

der Spielstärke der TuS und davor, dass die Mannschaft von Trainer Frederik Will deutlich

besser ist, als es der aktuelle Tabellenplatz vermuten lässt. Die Truppe der Gäste bestand aus

vielen jungen, hungrigen und technisch gut ausgebildeten Spielern, von denen einige bereits

Bezirksliga-Luft in der ersten Mannschaft schnuppern durften. Jegliche Warnungen stießen

allerdings auf taube Ohren. Die Anfangsphase wurde seitens der Gastgeber schläfrig, beinahe

ein wenig lethargisch gestaltet. All das, was die Mannschaft gegen Mutscheid noch

ausgemacht hatte, ließ man vermissen. Viele Zweikämpfe wurden verloren; die Körperlichkeit

im eigenen Spiel war nicht auf dem Level der letzten Wochen. Dazu kam auch eine Portion

Pech, denn viele zweite Bälle landeten oft vor den Füßen eines Spielers mit rotem Trikot.

Folgerichtig erzielte die TuS in der 17. Spielminute das 0:1. Nachdem man den eigenen

Stürmer im Strafraum freispielen konnte, kam dieser nach einem Kontakt mit Findeisen zu

Fall. Ein Strafstoß der Marke „kann man geben, muss man aber nicht.“ Der Schiedsrichter

entschied sich für Ersteres, was Dominik Birtz dankend annahm und seine Farben in Führung

brachte.



Die Sportfreunde-Bank sah sich gezwungen, früh einen Time-Out zu nehmen, um den

Spielfluss zu unterbrechen. Nach der kurzen Pause nahmen die Gastgeber die Aufgabe besser

an und fanden besser ins Spiel. Vor allem über Diagonalbälle von Zimmermann und Schruff

kam man ab und an gefällig ins vordere Spielfelddrittel, ohne jedoch in letzter Konsequenz

zwingende Torchancen herauszuspielen. Meist fehlten die letzten zwei bis drei Pässe oder ein

für sich entschiedenes eins-gegen-eins auf dem Flügel und so ging man – leicht frustriert - mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Auch aufgrund der Verletzung (Muskelfaserriss) von Kapitän Alex Schruff, kurz vor der Pause,

nahm man sich vor, im zweiten Spielabschnitt deutlich mehr Einsatzbereitschaft zu zeigen und die Partie noch zu drehen.