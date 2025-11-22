Sportfreunde Wüschheim ziehen positive Hinrunden-Bilanz

Die Sportfreunde Wüschheim können zufrieden auf die erste Saisonhälfte in der Kreisliga B zurückblicken. Der Plan war klar formuliert: ein einstelliger Tabellenplatz sollte es sein. Mit Rang fünf nach Abschluss der Hinrunde hat das Team dieses Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Auch wenn das letzte Pflichtspiel des Kalenderjahres 2025 – das Kreispokal-Achtelfinale gegen den favorisierten FC DoRi – nach Verlängerung und in Unterzahl mit 3:4 verloren ging, hinterließ die Mannschaft einen starken Eindruck. Die Entwicklung zeigt nach oben, Jahr für Jahr. Dafür steht ein Trainerteam um die Brüder Kankes und Coach Alexander Becker, der dem Verein weiterhin eine klare sportliche Linie verpasst.

Becker selbst sieht den Erfolg vor allem im Miteinander begründet. „Es macht mir riesigen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Jeder ist mir ans Herz gewachsen“, sagt der Coach. Sein Ansatz: eine gesunde Mischung aus Ehrgeiz, offener Kommunikation und einem stabilen Fundament, auf dem sich langfristig etwas aufbauen lässt. Zur Winterpause wird der Kader noch einmal verstärkt. „An der einen oder anderen Stellschraube müssen wir drehen“, betont Becker. Ziel sei es, die Neuen schnell zu integrieren, damit die Mannschaft in der Rückrunde eingespielt ist und zur neuen Saison „oben angreifen“ kann. Das Wort Aufstieg vermeidet der Trainer bewusst – für ihn kommt ein solches Thema frühestens dann auf den Tisch, wenn es sportlich eindeutig gerechtfertigt ist. „Alles braucht Zeit.“