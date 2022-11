Sportfreunde wollen erneut für eine Überraschung sorgen Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter ist der Fußball-Landesligist wieder gegen ein Top-Team gefordert. Die Broekhuysener treten bei BW Dingden an.

Bei aller Freude über diesen unerwarteten Erfolg konnte sich die Mannschaft tabellarisch aber nicht verbessern. Sie steht weiter auf dem vorletzten Platz. Denn auch die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt konnten alle zumindest einen Zähler für sich verbuchen. Am Sonntag geht es für die Broekhuysener in die nächste Runde in Sachen Abstiegskampf. Die Sportfreunde sind um 14.30 Uhr bei BW Dingden, der Mannschaft der Stunde, zu Gast.

Zumindest in den vergangenen beiden Partien haben es die Dingdener richtig krachen lassen. Einem 4:1-Auswärtssieg beim Tabellenführer SV Scherpenberg folgte am vergangenen Sonntag das 5:1 bei der DJK Lowik, die auch keine Laufkundschaft ist. Der Erfolg hat mit Mohamed Salam einen Namen. Der Dingdener Torjäger erzielte in Scherpenberg alle vier Treffer und legte beim 5:1 in Lowick noch einmal drei Tore nach.