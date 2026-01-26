Sportfreunde Walsheim verpflichten Lars Klinger

Die Sportfreunde Walsheim haben ihre Personalplanungen für die Winterpause abgeschlossen und mit Lars Klinger ihren vierten und letzten Neuzugang präsentiert. Der Stürmer schließt sich dem Verein mit sofortiger Wirkung an und soll das Team in der Offensive verstärken.

Klinger bringt nach Angaben des Vereins bereits umfangreiche fußballerische Erfahrung mit, die er nun bei den Sportfreunden einbringen soll. Zuletzt stand er beim SV Wolfersheim in der Bezirksliga unter Vertrag, wo er in den vergangenen Spielzeiten aktiv war. Mit seinem Wechsel nach Walsheim eröffnet sich für den Angreifer ein neues sportliches Kapitel.

Bei den Sportfreunden Walsheim ist die Erwartungshaltung klar umrissen: Klinger soll künftig in der Offensive Akzente setzen und für Torgefahr sorgen. Mit seiner Verpflichtung sehen die Verantwortlichen die Kaderplanung für die Rückrunde als abgeschlossen an.