Sportfreunde Vorst wollen weiter auf der Welle reiten Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Zwei Spiele, zwei Siege: Die Sportfreunde Vorst haben einen Traumstart erwischt. Am Donnerstag geht es zur SVG Weißenberg II, die bislang noch ohne Punkt dasteht. von RP / Sophie Rhine · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Vorst sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet. – Foto: Henning Meß

Die Vorzeichen könnten vor dem Duell der Kreisliga A am Donnerstagabend kaum unterschiedlicher sein: Während die Sportfreunde Vorst ihre ersten beiden Saisonspiele gewonnen haben, ist die SVG Weissenberg II mit zwei Niederlagen und 15 Gegentoren gestartet. Für Patrick Ohligschläger ist das allerdings kein Grund, die Aufgabe auch nur ein bisschen leichter zu nehmen. „Wir nehmen jeden Gegner ernst und blenden die Ergebnisse aus“, sagt der Vorster Trainer. Gerade das 0:8 der Weißenberger zum Auftakt gegen Vatan könne schnell zu falschen Schlüssen führen. „Ja, 8:0 und alles drumherum klingt eindeutig. Aber gerade dann muss man vorsichtig sein und darf den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Ohligschläger will deshalb gar nicht lange darüber nachdenken, was beim Gegner bislang schiefgelaufen ist. „Wir wollen uns nur auf uns konzentrieren. Man muss jeden Gegner erst einmal knacken.“ Wie deutlich das am Ende gelingt, spielt für ihn keine Rolle. „Ob das dann 1:0, 3:0 oder 8:0 wird, ist eigentlich egal.“ Siege haben Selbstvertrauen gegeben Dass seine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen nach Weißenberg fährt, lässt sich trotzdem kaum vermeiden. Zwei Spiele, sechs Punkte – und Ohligschläger stuft beide bisherigen Aufgaben durchaus hoch ein. „Wir haben natürlich einen Traumstart erwischt. Das waren zwei nicht so leichte Spiele.“ Besonders der Erfolg beim VfR Büttgen hat ihm gefallen. „Dass wir da gewonnen haben, war super.“ Aber auch Aufsteiger Kapellen II habe es seiner Mannschaft nicht leicht gemacht. „Die werden noch einige Mannschaften ärgern.“