Sportfreunde Vorst wollen weiter auf der Welle reiten

Die Vorzeichen könnten vor dem Duell der Kreisliga A am Donnerstagabend kaum unterschiedlicher sein: Während die Sportfreunde Vorst ihre ersten beiden Saisonspiele gewonnen haben, ist die SVG Weissenberg II mit zwei Niederlagen und 15 Gegentoren gestartet. Für Patrick Ohligschläger ist das allerdings kein Grund, die Aufgabe auch nur ein bisschen leichter zu nehmen. „Wir nehmen jeden Gegner ernst und blenden die Ergebnisse aus“, sagt der Vorster Trainer. Gerade das 0:8 der Weißenberger zum Auftakt gegen Vatan könne schnell zu falschen Schlüssen führen. „Ja, 8:0 und alles drumherum klingt eindeutig. Aber gerade dann muss man vorsichtig sein und darf den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.“
Ohligschläger will deshalb gar nicht lange darüber nachdenken, was beim Gegner bislang schiefgelaufen ist. „Wir wollen uns nur auf uns konzentrieren. Man muss jeden Gegner erst einmal knacken.“ Wie deutlich das am Ende gelingt, spielt für ihn keine Rolle. „Ob das dann 1:0, 3:0 oder 8:0 wird, ist eigentlich egal.“
Dass seine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen nach Weißenberg fährt, lässt sich trotzdem kaum vermeiden. Zwei Spiele, sechs Punkte – und Ohligschläger stuft beide bisherigen Aufgaben durchaus hoch ein. „Wir haben natürlich einen Traumstart erwischt. Das waren zwei nicht so leichte Spiele.“ Besonders der Erfolg beim VfR Büttgen hat ihm gefallen. „Dass wir da gewonnen haben, war super.“ Aber auch Aufsteiger Kapellen II habe es seiner Mannschaft nicht leicht gemacht. „Die werden noch einige Mannschaften ärgern.“
Die gute Vorbereitung hat sich damit nahtlos in den Saisonstart übertragen. „Wir sind gut drauf und im Flow und wollen so lange wie möglich auf dieser Welle reiten“, sagt Ohligschläger. Dabei gefällt ihm nicht nur, was seine Mannschaft an den Spieltagen zeigt. „Die Stimmung ist echt super. Das war sie in den Vorjahren auch schon so, aber bei dieser Mannschaft ist es noch einmal besonders.“ Im Sommer hatte Vorst den Kader bewusst weiter verjüngt. Nach den ersten Wochen sieht Ohligschläger sich darin bestätigt, was er sich von der neuen Zusammensetzung versprochen hatte. „Alle sind superkonsequent im Training, ziehen mit, entwickeln sich weiter und nehmen Tipps an. Das bringt einfach Spaß.“
Dass Vorst nach zwei Top-Fünf-Platzierungen in Folge erneut weit oben erwartet wird, sorgt intern trotzdem nicht für zusätzlichen Druck. „Wir haben nicht dieses Selbstverständnis, dass wir oben mitspielen müssen“, sagt Ohligschläger. Den Anspruch, es wieder zu schaffen, gibt es natürlich trotzdem: „Wir wollen es – und wenn es weiter so läuft und wir uns weiter so präsentieren, klappt das auch.“
Die jüngere Vergangenheit spricht zumindest für Vorst: Beide Duelle mit Weissenberg gewann die Mannschaft in der vergangenen Saison, zunächst 4:1 zu Hause und später 3:1 auswärts. Viel kaufen kann sich Ohligschläger davon am Donnerstag nicht. Personell hat er dafür kaum Sorgen: Mit 19 Spielern reist Vorst nach Weißenberg, lediglich Karam Ramadan fehlt aus der bisherigen Startelf. Der Auftrag bleibt unabhängig von Ergebnissen stets gleich: den nächsten Gegner knacken.