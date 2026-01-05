Sportfreunde Vorst rüsten mit zwei Torjägern auf

Die Sportfreunde Vorst haben kürzlich mit Trainer Patrick Ohligschläger verlängert. Eine sinnvolle Entscheidung mit Blick auf die Entwicklung des Vorjahres-Dritten, der zum Winter um den Aufstieg in die Bezirksliga mitmischt. Zwei neue Torjäger sollen helfen, diese historische Chance zu nutzen.

Die FuPa-Chronik der Sportfreunde Vorst zeigt einen ordentlich Kreisligisten, der viele Jahre in der Kreisliga A und B gespielt hat. Was seit Datenerfassung fehlt, ist ein Aufstieg in die Bezirksliga. Die Chance ist groß, immerhin könnten aus Grevenbroich-Neuss insgesamt drei Teams den Sprung schaffen. Aktuell hat Vorst als Tabellenfünfter nur einen Punkt weniger als der Zweite BV Wevelinghoven.

Im Januar-Transferfenster hat der Klub deshalb doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen, wenngleich sich Angreifer Amir Alili für den Bezirksligisten VfR Krefeld-Fischeln entschieden hat und Thivaskar Pharathithasan zum direkten Rivalen Novesia Neuss wechselt. Neu sind dagegen Marlon Kurth (SV Uedesheim) und Sadi Abu Hamoud (SVG Neuss-Weissenberg II).