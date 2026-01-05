Sportfreunde Vorst rüsten mit zwei Torjägern auf

Die Sportfreunde Vorst haben kürzlich mit Trainer Patrick Ohligschläger verlängert. Eine sinnvolle Entscheidung mit Blick auf die Entwicklung des Vorjahres-Dritten, der zum Winter um den Aufstieg in die Bezirksliga mitmischt. Zwei neue Torjäger sollen helfen, diese historische Chance zu nutzen.
Die FuPa-Chronik der Sportfreunde Vorst zeigt einen ordentlich Kreisligisten, der viele Jahre in der Kreisliga A und B gespielt hat. Was seit Datenerfassung fehlt, ist ein Aufstieg in die Bezirksliga. Die Chance ist groß, immerhin könnten aus Grevenbroich-Neuss insgesamt drei Teams den Sprung schaffen. Aktuell hat Vorst als Tabellenfünfter nur einen Punkt weniger als der Zweite BV Wevelinghoven.
Im Januar-Transferfenster hat der Klub deshalb doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen, wenngleich sich Angreifer Amir Alili für den Bezirksligisten VfR Krefeld-Fischeln entschieden hat und Thivaskar Pharathithasan zum direkten Rivalen Novesia Neuss wechselt. Neu sind dagegen Marlon Kurth (SV Uedesheim) und Sadi Abu Hamoud (SVG Neuss-Weissenberg II).
Kurth sollte nicht unbedingt als Zugang bezeichnet werden, immerhin kehrt der 21-Jährige nach einem Bezirksliga-Halbjahr mit 13 Einsätzen, einem Tor und vier Vorlagen zurück. Vergangene Saison gehörte er zu den besten Kickern des Kreises und war mit 21 Toren und 17 Vorlagen einer der besten Spieler der Sportfreunde. Hamoud legte in der Weissenberg-Reserve ähnliche Werte auf und schoss sein Ex-Team mit 29 Toren und 15 Vorlagen zum Kreisliga-A-Aufstieg, in der Hinrunde überzeugte er mit zwölf Treffern und vier Vorlagen. Der 28-Jährige spielte auch schon in der ersten Mannschaft der SVG und hat laut Datenbank im Seniorenbereich fast so viele Scorerpunkte (162) wie Spiele (167).
Mit dieser Offensive könnten die Sportfreunde Vorst in der kommenden Woche zu den Überraschungen der Hallenkreismeisterschaft zählen.
Sportfreunde Vorst
Trainer: Patrick Ohligschläger
Zugänge: David Erberich (SC Kapellen-Erft), Moritz Wermeling (SV Glehn), Hussein Hammoud (FC Zons), Marlon Kurth (SV Uedesheim), Sadi Abu Hamoud (SVG Neuss-Weissenberg II)
Abgänge: David Hoeveler (DJK Novesia Neuss), Mike Schön (SVG Neuss-Weissenberg II), Amir Alili (VfR Krefeld-Fischeln), Thivaskar Pharathithasan (DJK Novesia Neuss)