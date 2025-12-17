Sportfreunde Vorst: Ohne Druck läuft’s deutlich besser

Nach Platz drei in der Vorsaison wollten die Kicker der Sportfreunde Vorst dieses Mal ganz oben in der Kreisliga A mitspielen. Eine kurze Schwächephase in den Duellen mit der direkten Konkurrenz sorgte dafür, dass Trainer Patrick Ohligschläger das Ziel zurück- und den Druck rausnahm. Seitdem gewann die Mannschaft jedes Spiel.
Saisonverlauf Die Vorster starteten solide in die Saison, aber ganz nach Plan lief es von Beginn an nicht. Gegen Büttgen verlor die Elf, gegen Grimlinghausen gab es nur ein Remis, so dass direkt ein kleiner Abstand zu Grefrath und Wevelinghoven klaffte. Der wuchs nach den Niederlagen in den Spitzenspielen gegen ebendiese zwei und gegen die DJK Novesia auf 13 Punkte an. „Vielleicht habe ich die Mannschaft zu sehr unter Druck gesetzt – aber seit dem Spiel gegen Wevelinghoven war der Aufstieg kein Thema mehr bei uns“, sagt Trainer Patrick Ohligschläger. Danach schwächelten aber andere Teams, unter anderem der BV Wevelinghoven, die Vorster hingegen konnten die letzten sechs Spiele vor der Winterpause gewinnen und sind als Fünfter in Reichweite der Aufstiegsplätze.
Das lief gut Seit der Druck raus ist, läuft es bei Vorst. Das ist aber nicht die einzige Stellschraube, an der gedreht wurde. „Ich habe den Kader etwas anpassen müssen, zum Teil wurde auf dem Platz nicht die richtige Einstellung gezeigt“, sagt Ohligschläger. „Dafür haben wir allen Spielern, insbesondere den jüngeren, ihre Chance gegeben und das lief und läuft super.“ Die Erkenntnis der Hinrunde: „Die Mannschaft muss wirklich eine Einheit sein. Und das haben wir zur Mitte der Hinrunde hinbekommen. Es macht einfach Spaß, die Jungs sind motiviert und setzen die Vorgaben um und haben zuletzt auch die Qualität auf den Platz gebracht, die sie haben“, so der Coach.
Das lief schlecht Die Mannschaft musste erst zusammenwachsen und umgestellt werden. Das hat einige Wochen gedauert, dazu kamen trotz breit aufgestelltem Kader personelle Probleme. „Wir hatten zum Teil elf Spieler, die wir ersetzen mussten und das konnten wir dann doch nicht auffangen“, sagt Patrick Ohligschläger. Das hat unter anderem zu den Niederlagen in den Topspielen beigetragen: „Ich ziehe das ungern als Grund heran und es ist nicht der einzige Grund – aber wir konnten gegen Büttgen, Wevelinghoven und Novesia nicht annähernd auf den Kader zurückgreifen, den wir gerne aufgestellt hätten.“
Zum Personal Die personellen Probleme sind beigelegt. Der Großteil der Verletzten ist wieder fit, zudem kann Vorst auf drei A-Jugend-Mannschaften zurückgreifen. „Wir ziehen sechs Mann zur Winterpause hoch. Da sind echt gute, schnelle Jungs bei, darauf freue ich mich“, so Ohligschläger. Zudem kommt ein Neuzugang von Außerhalb, der das Team verstärken soll. Da der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, ist der Wechsel noch nicht zu 100 Prozent spruchreif.
Ausblick Auch wenn es nur ein Punkt Rückstand auf Platz zwei ist und die Vorster damit mitten im Aufstiegskampf stecken, ist der Aufstieg kein Thema für Ohligschläger: „Wir wollen unsere Spiele positiv gestalten und weiterhin so viel Spaß haben wie in den vergangenen sechs Spielen. Aber wir haben nicht den Druck, aufsteigen zu müssen. Wenn das am Ende rauskommt – nehmen wir es gerne mit, das ist ja immer eine schöne Sache. Aber der Druck ist definitiv bei anderen Mannschaften.“ Am 6. Januar steigen die Vorster wieder in die Vorbereitung ein.