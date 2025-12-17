Das Zurückschrauben der Ziele tat den Sportfreunden Vorst gut. – Foto: IBRAHIM SIMSEK • PHOTOGRA

Sportfreunde Vorst: Ohne Druck läuft's deutlich besser Halbzeitbilanz Kreisliga A Neuss: Ursprünglich hatten die Fußballer der SF Vorst den Aufstieg in die Bezirksliga angepeilt.

Nach Platz drei in der Vorsaison wollten die Kicker der Sportfreunde Vorst dieses Mal ganz oben in der Kreisliga A mitspielen. Eine kurze Schwächephase in den Duellen mit der direkten Konkurrenz sorgte dafür, dass Trainer Patrick Ohligschläger das Ziel zurück- und den Druck rausnahm. Seitdem gewann die Mannschaft jedes Spiel.

Saisonverlauf Die Vorster starteten solide in die Saison, aber ganz nach Plan lief es von Beginn an nicht. Gegen Büttgen verlor die Elf, gegen Grimlinghausen gab es nur ein Remis, so dass direkt ein kleiner Abstand zu Grefrath und Wevelinghoven klaffte. Der wuchs nach den Niederlagen in den Spitzenspielen gegen ebendiese zwei und gegen die DJK Novesia auf 13 Punkte an. „Vielleicht habe ich die Mannschaft zu sehr unter Druck gesetzt – aber seit dem Spiel gegen Wevelinghoven war der Aufstieg kein Thema mehr bei uns“, sagt Trainer Patrick Ohligschläger. Danach schwächelten aber andere Teams, unter anderem der BV Wevelinghoven, die Vorster hingegen konnten die letzten sechs Spiele vor der Winterpause gewinnen und sind als Fünfter in Reichweite der Aufstiegsplätze. Was zum Erfolg führte

Das lief gut Seit der Druck raus ist, läuft es bei Vorst. Das ist aber nicht die einzige Stellschraube, an der gedreht wurde. „Ich habe den Kader etwas anpassen müssen, zum Teil wurde auf dem Platz nicht die richtige Einstellung gezeigt“, sagt Ohligschläger. „Dafür haben wir allen Spielern, insbesondere den jüngeren, ihre Chance gegeben und das lief und läuft super.“ Die Erkenntnis der Hinrunde: „Die Mannschaft muss wirklich eine Einheit sein. Und das haben wir zur Mitte der Hinrunde hinbekommen. Es macht einfach Spaß, die Jungs sind motiviert und setzen die Vorgaben um und haben zuletzt auch die Qualität auf den Platz gebracht, die sie haben“, so der Coach. Das lief schlecht Die Mannschaft musste erst zusammenwachsen und umgestellt werden. Das hat einige Wochen gedauert, dazu kamen trotz breit aufgestelltem Kader personelle Probleme. „Wir hatten zum Teil elf Spieler, die wir ersetzen mussten und das konnten wir dann doch nicht auffangen“, sagt Patrick Ohligschläger. Das hat unter anderem zu den Niederlagen in den Topspielen beigetragen: „Ich ziehe das ungern als Grund heran und es ist nicht der einzige Grund – aber wir konnten gegen Büttgen, Wevelinghoven und Novesia nicht annähernd auf den Kader zurückgreifen, den wir gerne aufgestellt hätten.“