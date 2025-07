Sportfreunde Vorst: Kooperation mit Kapellen angelaufen

Was ist das Ziel der Vorbereitung? „Die Jungs fitzumachen“, sagt Trainer Patrick Ohligschläger ganz klar. Drei Wochen der Vorbereitung sind gelaufen, davor standen schon zwei Wochen Lauftraining in Eigenregie auf dem Plan. „Wir haben in jeder Einheit eine gute Mischung aus Schnelligkeit und Ausdauer mit dabei, aber die Fitness steht momentan im Fokus“, so der Coach. „Und natürlich herausfinden, in welcher Kombination wir am besten spielen, wer am besten harmoniert auf dem Platz.“

Was lief bisher gut? „Nach so kurzer Zeit ist es schwierig, schon wirklich was zu bewerten“, sagt Ohligschläger. „Wir haben ein straffes Programm, es ziehen alle gut mit.“ Zwei Testspiele hat die Mannschaft schon absolviert. Gegen den B-Ligisten SV Rheinwacht Stürzelberg gab es einen deutlichen 6:0-Sieg, gegen den Bezirksligisten SpVg Odenkirchen nach zwei späten Gegentreffern eine 0:2-Niederlage. „Solche Standortbestimmungen sind wichtig, auch wenn mir die Ergebnisse relativ egal sind. Es geht eher darum, verschiedene Systeme zu testen“, so der Trainer. Die ersten Tests fielen zu seiner Zufriedenheit aus: „Insbesondere gegen Odenkirchen haben wir uns sehr gut verkauft.“

Was läuft bisher noch nicht so gut? Viel zu meckern gibt es bisher noch nicht. Noch haben die Vorster keine Verletzungen zu beklagen, die Trainingsbeteiligung ist gut. „Bisher läuft alles nach Plan“, findet Patrick Ohligschläger.

Die Kooperation läuft an

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Vier neue Spieler verstärken Vorst: Hussein Hammoud im Angriff, Hamza Shraideh im Mittelfeld sowie David Erberich und Moritz Wermeling in der Abwehr. „Mit Hamza und David haben wir zwei sehr dynamische Spieler dazubekommen, Hussein hilft uns insbesondere bei tiefstehenden Gegnern und Moritz bringt als Innnenverteidiger viel Erfahrung mit“, erklärt Patrick Ohligschläger. Alle machen sich gut: „Die vier passen sehr gut ins Team und sind seit dem ersten Training voll integriert!“

Was ist drin in der Saison? „Schwer zu sagen. Ich werde mich hüten, eine feste Platzierung zu sagen oder vom Aufstieg zu reden“, so Ohligschläger. Denn es hängt natürlich auch von den anderen Mannschaften ab. „Die waren ja auch alle nicht untätig und haben sich zum Teil toll verstärkt. Zum Beispiel Wevelinghoven mit Maik Odenthal. Die sind mein Favorit, wenn es um die Meisterschaft geht.“ Ebenfalls weit vorne sieht er den SV Rosellen, die DJK Novesia und den VfR Büttgen.

„Ich denke, es wird ein enges Rennen und mehrere Mannschaften haben Chancen auf die vorderen Plätze“, sagt der Trainer. „Wir haben aber auch Ambitionen und wollen im vorderen Drittel landen.“ Die größte Stärke: Geschwindigkeit. „Wenn wir unsere Pace auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen. Wir müssen uns definitiv nicht verstecken und vor niemandem Angst haben – und dann gucken wir von Spiel zu Spiel, was möglich ist.“