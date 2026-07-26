Sportfreunde Vorst: „Das ist besser als im Vorjahr“ Die Sportfreunde Vorst wollen sich erneut in der Spitzengruppe der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss etablieren. von RP / Sophie Rhine · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Vorst wollen sich in der Spitzengruppe etablieren. – Foto: Sina Dürrbeck

Patrick Ohligschläger geht mit einem guten Gefühl in seine dritte Saison bei den Sportfreunden Vorst. Der Trainer hat den personellen Umbruch nahezu abgeschlossen und sieht eine Mannschaft, die jünger, dynamischer und spielstärker geworden ist. Nach zwei Top-5-Platzierungen soll sich diese Entwicklung nun auch in der kommenden Spielzeit fortsetzen. Die ersten Wochen der Vorbereitung stimmen den Coach jedenfalls optimistisch.

"Kompakter stehen" Was ist das Ziel der Vorbereitung? Nach den Grundlagen in Sachen Ausdauer liegt der Fokus bei den Sportfreunden inzwischen auf der Sprintarbeit. Ab der kommenden Woche rücken taktische Inhalte in den Mittelpunkt. Vor allem im Defensivverhalten sieht Ohligschläger noch Potenzial. „Wir wollen kompakter stehen, aber auch besser gegen tief stehende Gegner agieren und besser in den Zweikämpfen werden“, sagt der Trainer. Damit möchte Vorst die Schwankungen aus der vergangenen Saison abstellen und als Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt machen. Was lief bisher gut? „Die beste Vorbereitung, die ich hier bislang hatte“, sagt Ohligschläger, der in sein drittes Jahr bei den Sportfreunden geht. „Die Jungs stehen alle voll im Saft. Die Trainingsbeteiligung ist richtig gut, alle haben Bock und ziehen mit. Das ist besser als im Vorjahr.“ Auch die beiden Testspiele seien gut verlaufen. Insgesamt stimmt den Trainer vor allem die Einstellung seiner Mannschaft optimistisch.

Was läuft bisher noch nicht so gut? Lange überlegen muss Ohligschläger bei dieser Frage nicht. „Eigentlich nichts bisher“, sagt er und lacht. Ganz ohne Einschränkung will er die Vorbereitung aber nicht bewerten. „Ich will nicht zu positiv sein. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Es läuft natürlich auch nicht alles superduper, aber bis hierher ist das schon sehr erfreulich.“ Schließlich gehe es in der Vorbereitung darum, sich kontinuierlich zu verbessern und nicht darum, sich schon jetzt etwas darauf einzubilden. Startelf jünger geworden Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Die Sportfreunde befinden sich mittlerweile im dritten Jahr des personellen Umbaus. Einige Leistungsträger der Aufstiegsmannschaft haben den Verein altersbedingt verlassen, die Mannschaft ist deutlich jünger geworden. „Die Startelf hat im Schnitt 24 Jahre. Wir sind explosiver, frischer, aber trotzdem sehr qualitativ hochwertig und spielstark“, sagt Ohligschläger. Auch die Neuzugänge hinterlassen bislang einen starken Eindruck. „Die machen das super. Wir haben einige junge Spieler, die noch in der Entwicklung sind und schon richtig gut reinpassen, aber auch direkte Schlüsselspieler, die den Unterschied machen können.“ Gleichzeitig gilt es, den Abgang von Daniel Markwica aufzufangen.