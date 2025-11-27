Sportfreunde vor Duell mit Primus SV 09: "Wie Bayern gegen Heidenheim"

Für die Sportfreunde Düren könnte die Aufgabe kaum größer sein: Nach nur sieben Punkten aus 12 Spielen, nach fünf Niederlagen in Folge und nach dem bitteren 0:7 in Hohkeppel empfängt der Tabellenvorletzte nun ausgerechnet den ungeschlagenen Spitzenreiter der Mittelrheinliga. Der SV Bergisch Gladbach 09 hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren, steht bei 26 Punkten und kassierte in sechs Auswärtspartien nur drei Gegentore.
Trainer Marcel Demircan versucht die Lage mit einer Portion Selbstironie zu greifen. Das Duell fühle sich für ihn „ein bisschen an wie Bayern gegen Heidenheim – nur dass wir aktuell nicht so unangenehm sind wie Heidenheim“. Gleichzeitig will er aber nicht alles infrage stellen. Kontinuität sei in der aktuellen Lage wichtiger als hektische Systemwechsel: Viel Experimentieren würde seinen Spielern „eher schaden als helfen“.
Stattdessen gehe es um Feinheiten, erklärt er. Die Mannschaft habe „kein grundsätzliches taktisches Problem“, sondern Defizite in der Detailarbeit – etwa in der Kommunikation oder im gegenseitigen Coaching. Genau daran werde in dieser Woche intensiv gearbeitet, „um den Jungs wieder ein gutes Gefühl zu geben“. Das sei im Moment das Entscheidende, weil der Kopf nach den letzten Ergebnissen schwer wiege.
Auf der anderen Seite sieht man die Partie mit großem Ernst. Auch Bergisch-Gladbach-Trainer Kevin Kruth warnt davor, das Kellerkind zu unterschätzen. Das spielfreie Wochenende sei seiner Mannschaft gut bekommen, sagt er, die Trainingswoche habe „mit viel Intensität und sehr guter Energie“ begonnen – trotzdem sei Vorsicht geboten.
"Wir werden die Sportfreunde trotz ihrer Tabellenposition keinesfalls unterschätzen. Sie haben alle sieben Punkte zu Hause geholt. Ich komme aus Düren und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dort eine besondere Atmosphäre herrscht.“ Und gerade die empfindliche Niederlage zuletzt mache das Ganze komplizierter: „Solche Mannschaften stehen mit dem Rücken zur Wand und haben nichts zu verlieren – das macht sie eher gefährlicher als leichter bespielbar.“
Kruth weiß auch um die individuellen Qualitäten des Gegners. Spieler wie Marc Wollersheim, Marcel Reisgies oder Niclas Mandelartz seien jederzeit in der Lage, Spiele zu beeinflussen. Dazu verfüge Düren über starke Standards. Deshalb müsse der Tabellenführer in Ballbesitz Lösungen finden und gleichzeitig „Aggressivität, Gier auf Zweikämpfe und Bock auf Ballgewinne“ zeigen.
Während Düren keine neuen personellen Rückschläge meldet, muss der Tabellenführer erneut Ausfälle verkraften. Kruth bestätigt, dass neben den Langzeitverletzten Stefano Fragapane ausfällt, hinter Matthias Hülsenbusch ein großes Fragezeichen steht und Elyas Aydin ebenfalls fehlt. Dennoch sieht er seinen Kader stark genug aufgestellt, um dem Anspruch eines Spitzenreiters gerecht zu werden.
Der Druck liegt am Sonntag ohnehin einseitig verteilt – doch genau das kann im Fußball auch zu einer Chance werden. Düren sucht nach Halt, Gladbach nach der nächsten Bestätigung. Und beide wissen, dass sich Spiele manchmal gerade dort drehen, wo die Kräfteverhältnisse scheinbar klar verteilt sind.