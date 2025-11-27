Sportfreunde vor Duell mit Primus SV 09: "Wie Bayern gegen Heidenheim"

Stattdessen gehe es um Feinheiten, erklärt er. Die Mannschaft habe „kein grundsätzliches taktisches Problem“, sondern Defizite in der Detailarbeit – etwa in der Kommunikation oder im gegenseitigen Coaching. Genau daran werde in dieser Woche intensiv gearbeitet, „um den Jungs wieder ein gutes Gefühl zu geben“. Das sei im Moment das Entscheidende, weil der Kopf nach den letzten Ergebnissen schwer wiege.

Kruth: „Das 0:7 macht sie gefährlicher“

Auf der anderen Seite sieht man die Partie mit großem Ernst. Auch Bergisch-Gladbach-Trainer Kevin Kruth warnt davor, das Kellerkind zu unterschätzen. Das spielfreie Wochenende sei seiner Mannschaft gut bekommen, sagt er, die Trainingswoche habe „mit viel Intensität und sehr guter Energie“ begonnen – trotzdem sei Vorsicht geboten.

"Wir werden die Sportfreunde trotz ihrer Tabellenposition keinesfalls unterschätzen. Sie haben alle sieben Punkte zu Hause geholt. Ich komme aus Düren und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dort eine besondere Atmosphäre herrscht.“ Und gerade die empfindliche Niederlage zuletzt mache das Ganze komplizierter: „Solche Mannschaften stehen mit dem Rücken zur Wand und haben nichts zu verlieren – das macht sie eher gefährlicher als leichter bespielbar.“

Kruth weiß auch um die individuellen Qualitäten des Gegners. Spieler wie Marc Wollersheim, Marcel Reisgies oder Niclas Mandelartz seien jederzeit in der Lage, Spiele zu beeinflussen. Dazu verfüge Düren über starke Standards. Deshalb müsse der Tabellenführer in Ballbesitz Lösungen finden und gleichzeitig „Aggressivität, Gier auf Zweikämpfe und Bock auf Ballgewinne“ zeigen.

Während Düren keine neuen personellen Rückschläge meldet, muss der Tabellenführer erneut Ausfälle verkraften. Kruth bestätigt, dass neben den Langzeitverletzten Stefano Fragapane ausfällt, hinter Matthias Hülsenbusch ein großes Fragezeichen steht und Elyas Aydin ebenfalls fehlt. Dennoch sieht er seinen Kader stark genug aufgestellt, um dem Anspruch eines Spitzenreiters gerecht zu werden.

Der Druck liegt am Sonntag ohnehin einseitig verteilt – doch genau das kann im Fußball auch zu einer Chance werden. Düren sucht nach Halt, Gladbach nach der nächsten Bestätigung. Und beide wissen, dass sich Spiele manchmal gerade dort drehen, wo die Kräfteverhältnisse scheinbar klar verteilt sind.