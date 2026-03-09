Sportfreunde verspielen Führung gegen zehn Lehrter

– Foto: Philipp Reichelt

Die Sportfreunde Anderten haben im Heimspiel der Bezirksliga 2 Hannover einen möglichen Sieg kurz vor Schluss aus der Hand gegeben. Gegen den SV 06 Lehrte kam der Aufsteiger trotz Führung und Überzahl nur zu einem 1:1. Der Ausgleich fiel erst in der 90. Minute.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Ausgangslage deutlich. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Martin Millatz mussten die Gäste rund 35 Minuten in Unterzahl spielen. Dennoch tat sich Anderten zunächst schwer, die Überzahl konsequent zu nutzen. „Wir haben uns Chancen erspielt, aber es nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen“, erklärte Faust.

Trainer Tobias Faust sah zunächst einen guten Start seiner Mannschaft. „In den ersten 20 bis 25 Minuten waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben uns auch die eine oder andere Torchance herausgespielt, waren aber nicht zwingend genug, um den Ball über die Linie zu bekommen.“ Danach kam Lehrte besser ins Spiel, sodass das 0:0 zur Halbzeit aus seiner Sicht leistungsgerecht war.

In der 71. Minute schien die Partie dennoch zugunsten der Gastgeber zu kippen: Nach einem Standard traf Jonas Frederic Hasenclever zum 1:0. Lehrte gab sich jedoch trotz Unterzahl nicht geschlagen. „Sie haben uns mit zehn Mann unter Druck gesetzt und das wirklich gut gemacht“, sagte Faust.

Die Gäste belohnten sich schließlich kurz vor Schluss: Nach Vorarbeit von Abdul Mannan Gyamfi Edusei traf Anton Welke in der 90. Minute zum 1:1.

Für Lehrtes Trainer Dennis Spiegel war das Ergebnis verdient: „Ich denke, am Ende ein wirklich gerechtes Unentschieden.“ Seine Mannschaft habe die Anfangsphase verschlafen, sich danach aber stabilisiert. „Wir haben das Spiel mehr und mehr in den Griff bekommen und uns auch gute Chancen erspielt.“

Auch nach dem Platzverweis sah Spiegel sein Team stabil: „Wir spielen rund 35 Minuten in Unterzahl und machen es trotzdem gut, lassen kaum Chancen zu.“ Trotz des Rückstands gab Lehrte nicht auf. „Das zeigt einfach, wie viel Moral in dieser Mannschaft steckt“, sagte Spiegel. „Am Ende ist das ein gewonnener Punkt.“

Faust bewertete die Partie ähnlich nüchtern: „Natürlich fühlt sich das nach einer Führung gegen zehn Mann erst einmal wie eine Niederlage an. Aber das 1:1 geht insgesamt in Ordnung.“ Seine Mannschaft habe es versäumt, konsequent auf das zweite Tor zu spielen: „Einige Angriffe haben wir nicht sauber ausgespielt und waren teilweise zu hastig.“

Mit nun 24 Punkten bleiben die Sportfreunde Anderten Tabellenzehnter. Am kommenden Spieltag wartet mit dem TSV Bemerode ein direkter Konkurrent im Tabellenmittelfeld.

Sportfreunde Anderten – SV 06 Lehrte 1:1

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Domenic Bennet Hussel (66. Niklas Barfigo), Mack Henriksson, Niclas Andräe (79. Lennart Ptock), Joe Ong, Robert Fech (65. Niklas Goldschmidt), Niclas-Sebastian Spilner, Julian Weigold (54. MHD Subhi Shokair), Francesco Grundmann (86. Torsten Schernikau), Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever - Trainer: Tobias Faust

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Dmitry Chistov, Pascal Reinke, Minh Le (65. Joshua Osteroth), Justin Bedrunka, Louie Sanyang (93. Jamin-Tafil Kosuta), Martin Millatz, Juel Desron Grant-Lewis (60. Anton Welke), Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Saiku Kamara, Philip Rietzke (76. Venhar Zeneli) - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Ilja Chomjakov

Tore: 1:0 Jonas Frederic Hasenclever (71.), 1:1 Anton Welke (90.)