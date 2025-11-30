K.o. in der Nachspielzeit: Der eingewechselte Jan Luca Bugenhagen trifft zum 3:2 für Bergisch Gladbach. – Foto: Manfred Heyne

Sportfreunde verlieren nach bester Saisonleistung unglücklich gegen Tabellenführer Fußball-Mittelrheinliga: Bergisch Gladbach erzielt in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer in Düren. Verlinkte Inhalte präsentiert von Mittelrheinliga Berg. Gl. 09 SF Düren

Wenn der Trainer eines Tabellenführers in der Nachspielzeit wie ein wild gewordenes Stehaufmännchen über den Platz rennt, um seine Jungs zu umarmen und Freudentänze zu veranstalten, dann muss schon etwas Besonderes passiert sein. Zum Leidwesen der Dürener Sportfreunde, Tabellenvorletzter der Mittelrheinliga, war in diesem Moment gerade das 3:2 für Bergisch Gladbach gefallen, nachdem die Dürener zwischenzeitlich aus einem 0:1-Halbzeitrückstand einen 2:1-Vorsprung gemacht hatten.

Beste Saisonleistung der Sportfreunde „Das war natürlich ein Schock für uns, diesen Ausgang haben meine Jungs nicht verdient. Wir haben heute das bislang beste Saisonspiel gezeigt. Mit viel Kommunikation, Einsatz- und Kampfeswillen und hoher Leistungsbereitschaft haben wir uns Bergisch Gladbach absolut gleichwertig gezeigt. Ich bin total stolz auf meine Mannschaft, auch wenn am Ende wieder mal eine Niederlage zu Buche steht“, äußerte sich SFD-Coach Marcel Demircan enttäuscht, diesmal jedoch mit großer Hoffnung für die zukünftigen Aufgaben.

Der Gästecoach und ehemalige Spieler und Trainer von Borussia Freialdenhoven, Kevin Kruth, war natürlich glücklich über den knappen Sieg, den er aufgrund der größeren Investition auch nicht als unverdient bezeichnete. „Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Gastgeber. Nach der 1:0-Pausenführung waren wir für kurze Zeit nach dem Wechsel nachlässig und kassierten in dieser Phase die beiden Gegentore. Wir sind jedoch überragend zurückgekommen, und am Ende haben bei uns auch die Einwechslungen für den Sieg gesorgt“, freute sich der Ex-Dürener über den glücklichen Sieg in der 95. Minute. Zu Beginn der Partie bearbeiteten sich beide Mannschaften überwiegend im Mittelfeld, ohne dass vor den Toren viel los gewesen wäre. Erst bin der 20. Minute gab es die erste nennenswerte Situation, als Niklas Mandelartz nach einer Ecke und Kopfballverlängerung von Marcel Reisgies einen Treffer erzielte, der jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde. Fünf Minuten später ging dann der bislang ungeschlagene Tabellenführer durch Ole Tillmann mit 1:0 in Front, als er mustergültig vom flinken Tristan Arndt eingesetzt wurde.