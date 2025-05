Sportfreunde Untergriesheim: "Solche Momente vergisst man nicht"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit 23 Siegen aus 27 Spielen haben sich die Sportfreunde Untergriesheim vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga A2 Franken gesichert. Nach dem Abstieg im Vorjahr gelang dem Team von Trainer Tim Beckbissinger die direkte Rückkehr in die Bezirksliga – gekrönt von einer unvergesslichen Meisterfeier.

„Die Feierlichkeiten kamen in Untergriesheim natürlich nicht zu kurz“, berichtet Trainer Tim Beckbissinger. „Nach dem entscheidenden Spiel wurde es ein richtig langer Tag/Abend – mit der Mannschaft und vielen Unterstützern. Solche Momente vergisst man nicht so schnell.“ Die Titelentscheidung war früh gefallen, doch das Feuer brannte lange weiter.

Von Beginn an ging das Team mit großer Entschlossenheit in die Saison. „Ja, wir sind mit dem klaren Ziel in die Saison gegangen, Meister zu werden“, so Beckbissinger. „Als Favorit stand von Anfang an fest, dass wir oben mitspielen wollen – und wir haben diesen Anspruch auch Woche für Woche auf dem Platz bestätigt.“ Besonders die erste Halbserie stach heraus: „Die perfekte Hinrunde mit 15 Siegen aus 15 Spielen ist natürlich hervorzuheben!“

Der Teamgeist als Motor

Für Beckbissinger war es mehr als bloße fußballerische Qualität. „Der Teamzusammenhalt war entscheidend!“, betont er. „Wir haben vor allem in der letzten Saison auch in schwierigen Phasen nie die Nerven verloren, sind als Mannschaft zusammengewachsen und jeder hat sich in den Dienst des Teams gestellt.“ Der Rückblick auf die Vorsaison spielte dabei eine wichtige Rolle: „Alle im Team haben die Verantwortung für die letzte Saison übernommen und wollten den Abstieg der letzten Saison vergessen machen!“

Ausgewogen, jung, hungrig

„Wir sind sehr ausgewogen aufgestellt – spielerisch stark, defensiv stabil und die Mannschaft ist im Durchschnitt sehr jung und bereit, sich weiterzuentwickeln“, erklärt Beckbissinger. Der herausragende Zusammenhalt sei jedoch das wahre Pfund: „Jeder kämpft für den anderen.“

Abschlussfahrt in Spielerkreis geplant

Zur Abschlussfahrt verrät der Trainer mit einem Augenzwinkern: „Das ist zum Glück eines der Dinge, wofür ich als Trainer nicht verantwortlich bin, aber die Jungs werden sich mit Sicherheit was einfallen lassen!“

Ziel erreicht – Bezirksliga als neue Bühne

„Ja, definitiv. Wir freuen uns riesig auf die Herausforderung in der Bezirksliga“, so Beckbissinger. „Es wird sportlich anspruchsvoller, aber genau darauf haben wir hingearbeitet.“

Kader bleibt weitgehend beisammen

Die personellen Weichen sind bereits gestellt. „Die Planungen sind in vollem Gange“, berichtet der Coach. „Es wird punktuell Verstärkungen geben, dabei handelt es sich vor allem um junge Spieler, um in der Breite besser aufgestellt zu sein.“ Der Kern bleibt erhalten: „Einige Gespräche laufen noch, aber wir wollen den Kern der Mannschaft auf jeden Fall zusammenhalten. Bisher rechnen wir mit nur einem Abgang für die neue Saison!“

Realistischer Ausblick auf 2025/2026

Der Blick auf die nächste Saison ist bodenständig. „Zunächst wollen wir uns in der Bezirksliga neu etablieren“, erklärt Beckbissinger. „Das heißt: schnellstmöglich die Klasse sichern und uns als Aufsteiger wieder den nötigen Respekt verschaffen.“ Auch wenn der Verein die Liga kennt, ist der Trainer vorsichtig: „Auch wenn wir nur ein Jahr weg waren, hat sich ja in der Bezirksliga so einiges geändert und da müssen wir uns erstmal wieder einsortieren.“

Die Zahlen sprechen für sich

Nach 27 Spieltagen stehen die Sportfreunde Untergriesheim mit 72 Punkten an der Spitze der Kreisliga A2 Franken. 23 Siege, 3 Remis, nur eine Niederlage – dazu ein beeindruckendes Torverhältnis von 110:26 – zeugen von einer dominanten Saison, die mit dem hochverdienten Titel und dem direkten Wiederaufstieg belohnt wird.