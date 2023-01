Sportfreunde und RSV Praest kalt erwischt, TSV Wa.-Wa. souverän Beim Landesligisten aus Broekhuysen hat nur ein Teenager Grund zur Freude. Wachtendonker Neuzugänge treffen, Klever B-Ligist demonstriert Stärke.

Das war noch nichts. Landesligist Sportfreunde Broekhuysen, der sich mit starken Leistungen und als Tabellenachter in die Winterpause verabschiedet hatte, musste im ersten Testspiel der Vorbereitung gleich einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft hatte beim Krefelder Landesligisten VfR Fischeln, der in der Gruppe 1 um den Klassenerhalt kämpft, mit 1:5 (0:4) das Nachsehen.

Do., 26.01.2023, 19:45 Uhr

„Wir mussten etliche Spieler ersetzen, aber das soll keine Ausrede sein. Mit der Einstellung brauchen wir in der Meisterschaft gar nicht erst anzutreten. Ich betrachte das Ganze mal als Weckruf“, sagte Sportfreunde-Teammanager Heinz Trienekens. Lichtblick: Am Ende hatte wenigstens ein junger Mann Grund zur Freude. Der 18-jährige Tobias Maaßen, Stürmer der Broekhuysener A-Junioren, erzielte in der 80. Minute seinen ersten Treffer für die „Erste“.