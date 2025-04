Sportfreunde Uevekoven kommen dem Landesliga-Aufstieg wieder näher

Fußball-Bezirksliga 4: Tabellenführer setzt sich bei Ay-Yildizspor Hückelhoven mit 4:2 durch. Nächstes Topspiel am Donnerstag.

„Ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen“, sagte Uevekovens Trainer Daniel Marschalk. Bei sommerlichen Temperaturen erwischten die Gäste auf dem weitläufigen Kunstrasenplatz einen guten Start. Standards sind dabei immer brandgefährlich, weil die Sportfreunde gleich zwei Spezialisten in ihren Reihen haben – Joshua Holtby und Danny Richter. Linksfuß Richter traf denn auch per Freistoß zum 1:0 (10.). Ay-Yildizspor, das auch den Weg nach vorne suchte, kam besser ins Spiel und durch Ibrahim Karpuz zum 1:1 (39.).

Die Sportfreunde Uevekoven sind der Fußball-Landesliga wieder etwas näher gerückt. Beim starken Tabellenvierten Ay-Yildizspor Hückelhoven, der auf den verletzten Ex-Profi Raffael verzichten musste, gelang ein 4:2 (1:1)-Sieg. Besonders hervor tat sich dabei wieder Danny Richter, der an allen vier Uevekovener Toren beteiligt war; drei erzielte er selbst und schraubte sein Torkonto auf 25 hoch.

Die Schlussviertelstunde gehörte dem Tabellenführer. Der eingewechselte Marcio Moreira da Silva hätte schon das dritte Tor erzielen können. Das tat dann Richter per Chipball über Ay-Yildizspor-Torwart Sven Krimp hinweg; Nico Czichi hatte den Torjäger mustergültig in Szene gesetzt (79.). Die dritte Führung im Spiel „verwaltete“ Uevekoven souverän und machte in der achten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. Richter bediente den eingewechselten Dominik Kruczek, der auf 4:2 erhöhte.

„Alles okay“, befand Daniel Marschalk, dem mit seiner Mannschaft am Donnerstag das dritte Topspiel in Folge ins Haus steht. Um 15 Uhr erwarten die Sportfreunde den Tabellenvierten Germania Eicherscheid, der auch eine starke Rückrunde spielt. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters vor dem Rangdritten.

Sollte Uevekoven auch diese Partie gewinnen, hätte man einen weiteren Verfolger abgehängt und der Titelkampf würde auf einen Zweikampf mit dem Kohlscheider BC hinauslaufen. Da auch der Tabellenzweite eine gute Aufstiegschance besitzt, rückt der zweite Landesliga-Aufstieg der Sportfreunde immer näher. 2004 endete die erste zweijährige Phase in dieser Liga – damals mit Daniel Marschalk als zweikampfstarkem Defensivspieler auf dem Platz.

Die Ergebnisse im Überblick:

Welldorf-Güsten – SG Stolberg 3:4: 0:1 Alawie (2.), 1:1 Zeitzen (12.), 2:1 Möres (28.), 2:2 Alawie (86.), 2:3 Scintu (90.+4), 2:4 Hamid (90.+6), 3:4 Zeitzen (90.+8) Ay-Yildizspor Hückelhoven – Uevekoven 2:4: 0:1 Richter (10.), 1:1 Karpuz (38.), 1:2 Richter (68.), 2:2 Mickels (74.), 2:3 Richter (77.), 2:4 Kruczek (90.+6) Rot: Bayrak (80./Ay-Yildizspor) Eicherscheid – Oidtweiler 5:1: 0:1 Karatag (8.), 1:1 Krings (16.), 2:1 Stollenwerk (18.), 3:1 T. Wilden (32.), 4:1 Strauch (34.), 5:1 Derichs (60./Eigentor) Bes. Vork.: Lüttgens (Oidtweiler) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stollenwerk (7.). Roetgen – DJK FV Haaren 1:2: 0:1 Klee (22.), 1:1 Nadenau (43./Foulelfmeter), 1:2 Obiorah (49.) Rot: Koep (61./Roetgen) Gelb-Rot: Obiorah (90./Haaren) Alem. Mariadorf – Konzen 2:1: 1:0 Heitzer (3.), 1:1 Johnen (45./Foulelfmeter), 2:1 Heitzer (45.+3) Arm. Eilendorf – Ger. Hilfarth 3:4: 1:0 Sipakis (9.), 1:1 Schostock (13.), 1:2 Krings (24.), 1:3 Hasani (26.), 2:3 Sipakis (60.), 2:4 Sadiku (77.), 3:4 Sipakis (83.) VfR Würselen – Richterich 5:1: 1:0 Gerhards (28.), 2:0 Taskolu (42.), 1:2 Schmidt (48.), 3:1 Gerhards (85./Foulelfmeter), 4:1, 5:1 Gerhards (87., 90.) Kohlscheider BC – Rhenania Lohn 3:1 Tore: 0:1 Skonieczka (30.), 1:1, 2:1 Imelli (39., 52.), 3:1 Ott (76.)

