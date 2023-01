Sportfreunde Uevekoven: Aufstieg? Wieso nicht! Kreisliga A Heinsberg: Die Sportfreunde Uevekoven sind erst vor einem halben Jahr in die Kreisliga A aufgestiegen, in der Winterpause grüßt das Team von Coach Daniel Marschalk ungeschlagen von der Tabellenspitze. Der hätte gegen einen Durchmarsch nichts einzuwenden, möchte seinem Team aber auch keinen Druck machen.

Was haben Union Schafhausen II, der SC Selfkant und Ay-Yildizspor Hückelhoven gemeinsam? Diese drei Teams sind die einzigen, die während der Hinrunde in der Kreisliga A wenigstens einen Punkt gegen die Sportfreunde Uevekoven geholt haben. Ansonsten lieferte der Aufsteiger und Tabellenführer eine makellose Vorrunde mit elf Siegen und ohne einzige Niederlage ab – dabei kassierte die Elf von Trainer Daniel Marschalk lediglich 18 Gegentreffer. Dieser ist indes auch überrascht, dass man als Aufsteiger von der Tabellenspitze grüßt: „Ich war schon überzeugt, dass wir nicht unten in der Tabelle stehen werden, aber damit habe ich nicht gerechnet.“ Vier Zähler liegen die Sportfreunde aktuell vor dem SV Niersquelle Kuckum und haben zudem noch ein Spiel weniger als der Tabellenzweite ausgetragen. Eines stellt der Coach aber auch gleich klar: „Es besteht hier überhaupt kein Druck, den Aufstieg in die Bezirksliga unbedingt schaffen zu müssen. Wenn es nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter.“

So lief die Hinrunde Gleich am ersten Spieltag setzten die Uevekovener beim 3:0 gegen Kuckum ein Ausrufezeichen: „Nach diesem Auftaktsieg sind wir direkt in einen Flow gekommen. Dann kam die Serie“, erinnert sich Daniel Marschalk. Es folgten weitere sieben Partien, die allesamt gewonnen wurden, wobei besonders das 4:3 beim SV Roland Millich herausstach. Anschließend mussten die Sportfreunde sich erstmals in der Spielzeit die Punkte teilen, weil in Schafhausen am Ende ein 1:1 stand. Nach einem 3:2-Erfolg über den SV Waldenrath/Straeten holte der Aufsteiger auch bei einem weiteren Aufstiegsfavoriten der Liga einen Punkt, denn in Hückelhoven bei Ay-Yildizspor ging es 2:2 aus. Am vorletzten Spieltag teilte man sich nach einem 3:3 mit dem SC Selfkant die Punkte, während abschließend am letzten Spieltag vor der Winterpause der SC Wegberg mit 2:0 geschlagen wurde.

Das war gut Logischerweise lief einiges gut, wenn man als Aufsteiger nach der Halbserie als Tabellenführer dasteht. In der Offensive traf Jens Engert bereits zwölfmal für Uevekoven, während Lukas Köllermeyer bislang mit neun Torvorlagen glänzte. Doch auch die Defensive machte einen guten Job, denn 18 Gegentore bedeutet den zweitbesten Wert in der Liga, lediglich Schafhausen hat zwei Tore weniger geschluckt.

Das war nicht so gut Dazu fällt auch Daniel Marschalk zunächst wenig ein: „Also eine Sache hat mich doch sehr geärgert. Und zwar das Spiel beim SC Selfkant, in dem wir eine klare 3:0-Führung noch aus der Hand gegeben haben. Ansonsten ist es schwer, jetzt Negatives zu finden.“

Personal und Neuzugänge Nach nur einer Halbserie verlässt Leon Dederichs die Sportfreunde wieder und kehrt zu seinem Stammverein Viktoria Kleingladbach in die B-Liga zurück: „Das ist zwar schade, aber ich kann Leon schon verstehen“, akzeptiert Marschalk die Entscheidung. Den Weg zurück nach Uevekoven gehen dagegen Jan Weyers und Marc Zaeske, die in der Hinrunde noch für den SV Schwanenberg aufgelaufen waren. Außerdem hofft man in Uevekoven, dass auch die Langzeitausfälle Patrick Wiesen, Sven Jansen und Dominik Kruczek wieder regelmäßig zur Verfügung stehen werden.

So sieht die Vorbereitung aus Bis zum Start der Rückrunde im März haben die Sportfreunde zahlreiche Testspiele geplant. Das hat aber einen guten Grund, wie Daniel Marschalk erklärt: „ Es ist so, dass ich im Schnitt bis zu 28 Leute beim Training haben. Durch die Vorbereitungsspiele kommen auch mal diejenigen zum Zug, die sonst nicht so regelmäßig spielen.“ Insgesamt steht das Thema Fitness ganz oben beim Trainer: „Wenn man als Mannschaft auch nach 60 Minuten noch Volldampf geben kann, ist das in jeder Liga hilfreich.“ Die Reihe der Vorbereitungsspiele endet mit den Begegnungen gegen Dynamo Erkelenz (14.2.), den SC Broich-Peel (15.2.) und Union Würm-Lindern (26.02).