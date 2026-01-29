Sportfreunde Troisdorf grüßen von der Spitze Trainer Denis Schorn sieht trotz Tabellenführung noch Luft nach oben – Chancenverwertung als Schlüssel. von Luca Bartsch · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christoph Tiroux

Mit 33 Punkten aus 15 Spielen führen die Sportfreunde Troisdorf die Kreisliga A Sieg an. Trainer Denis Schorn lobt den Teamspirit, fordert aber mehr Effizienz vor dem Tor.

Die Sportfreunde Troisdorf starten als Tabellenführer der Kreisliga A Sieg in die Rückrunde. Nach 15 Spieltagen stehen 33 Punkte zu Buche, ein Zähler Vorsprung auf Verfolger SV Bergheim und bereits drei Punkte auf den drittplatzierten FC Kosova. Auf Rang vier beträgt der Abstand sogar schon sieben Punkte – eine starke Ausgangslage für die Rückrunde. „Wir stehen auf dem ersten Tabellenplatz, dementsprechend können wir mit dem Abschneiden zufrieden sein. Gleichzeitig hatten wir aber einige Spiele, in denen wir unsere Chancen nicht genutzt und dadurch unnötig Punkte liegen gelassen haben", zeigt sich Trainer Denis Schorn entsprechend zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf.

Die Qualität im Kader sei von Beginn an vorhanden gewesen, entscheidend sei jedoch gewesen, wie der personelle Umbruch verarbeitet worde ist. „Wir wussten, dass wir eine sehr gute Qualität in der Mannschaft haben. Trotzdem mussten wir abwarten, wie sich der Umbruch auswirkt und wie schnell sich die jüngeren Spieler integrieren", erklärt Schorn und fügt hinzu: „Unser größtes Plus ist aktuell der Teamspirit. Die Jungs arbeiten füreinander und ziehen gemeinsam an einem Strang.“ Verbesserungspotenzial sieht der Trainer vor allem in der Effizienz im Abschluss. Trotz des zweitbesten Angriffs der Liga mit 43 Toren sei noch mehr möglich: „Wir erspielen uns sehr viele Chancen, erzielen daraus aber zu selten den maximalen Ertrag. Daran müssen wir in der Rückrunde definitiv arbeiten.“