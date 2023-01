Sportfreunde starten am 9. Februar in Vorbereitung auf Aufstiegsrunde

Die Sportfreunde Breitbrunn starten am Donnerstag, den 9. Februar 2023 mit der Vorbereitung auf die Meisterrunde A-Klasse Gruppe C. Am letzten Spieltag der Hinrunde hatte der SFB dank des 3:1-Sieges in Seeshaupt es gerade noch in die Aufstiegsrunde geschafft und freut sich nun auf viele weitere spannende und umkämpfte Spiele. Auch die Gegner und Ansetzungen des neuen Formats hat der BFV nun bekanntgegeben.



Gemessen an den teilnehmenden Mannschaften zählt die Meisterrunde A-Klasse Gruppe C wohl zu einer der spannendsten und attraktivsten im Kreis Zugspitze. Aus der A-Klasse Gruppe 5 kommen mit dem TSV Finning, der FT Jahn Landsberg 2 und der SG SV Stoffen/Lengenfeld drei starke und unterschiedliche Teams in die Runde.









Der TSV Finning schnuppert seit mehreren Jahren am Aufstieg in die Kreisklasse, sicherte sich mit zwei Punkten Vorsprung den Sieg in seiner Liga und nimmt somit sechs Punkte mit in die Meisterrunde. Mit 44 Toren hatte der TSV die beste Offensive und zählt sicherlich zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg. Die Stärke der FT Jahn Landsberg 2 ist schwer einzuschätzen, da das Team als zweite Mannschaft immer mal wieder Spieler aus der Ersten reinrotieren kann und somit möglicherweise oft verschiedene Kader haben könnte. Jahn 2 stieg 2020 in die A-Klasse auf und holte sich diese Saison knapp hinter dem TSV Finning den zweiten Platz. Durch die vier Bonuspunkte und die zweitbeste Offensive ist mit Landsberg durchaus zu rechnen. Die SG SV Stoffen/Lengenfeld sicherte sich am letzten Spieltag den dritten Platz und nimmt dadurch wie der SFB die wenigsten Bonuspunkte (2) aller Teams mit in die Meisterrunde. Auch Stoffen/Lengenfeld kann für alle Teams ein unangenehmer Gegner werden, da das Team mit nur 19 Gegentoren die beste Defensive hatte.



Erneutes Aufeinandertreffen mit Bernried und Söcking



Auch in der Aufstiegsrunde werden die Sportfreunde Breitbrunn auf den SV Bernried am See und die SG Söcking/Starnberg treffen. Bernried hat sich etwas überraschend aber am Ende doch verdient den ersten Platz in der A-Klasse Gruppe 6 gesichert und somit auch die enorm wichtigen sechs Bonuspunkte. Mit der zweitbesten Offensive und der zweitbesten Defensive zählt der SV zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg. Jedoch zeigte der SFB in der Hinrunde, wie man gegen Bernried zu spielen hat und sicherte sich ein



Die SG Söcking/Starnberg hatten wohl alle Vereine zu Beginn der Saison für den Gruppensieg auf dem Zettel. Trotz eines eher schlechten Starts in die Saison erreichte die Spielgemeinschaft am Ende noch den zweiten Platz und somit die vier Bonuspunkte für die Aufstiegsrunde. Sollte Söcking/Starnberg seine Form aus den letzten Spielen im vergangenen Jahr mitnehmen, dann zählt das Team auf jeden Fall zu den klaren Kandidaten auf den Aufstieg. Am ersten Spieltag gelang dem SFB trotz akuter Personalnot ein respektables 0:0. Im Rückspiel in Breitbrunn gab es mit 0:4 die höchste Niederlage für die Sportfreunde in dieser Saison. Damals war die SG zu kalt vor dem Tor, der SFB hingegen vergab zu viele Chancen.

Alles in allem wird es wohl eine sehr spannende Meisterrunde mit zwei, drei Favoriten auf den Aufstieg. Die Sportfreunde haben ihr Minimalziel zwar erreicht, wollen aber auf jeden Fall ein Wort um die ersten beiden Plätze mitreden.



Breitbrunn braucht intensive und konzentrierte Vorbereitung



Hierfür brauchen die Männer vom Ammersee eine Top-Vorbereitung, um den Grundstein für eine erfolgreiche Aufstiegsrunde zu legen. Durch den Vier-Punkte-Rückstand auf den TSV Finning und den SV Bernried am See dürfen sich die Sportfreunde nur wenig Schnitzer erlauben um am Ende unter die ersten zwei zu kommen und somit in die Kreisklasse aufzusteigen. So startet das Team von Trainer Sebastian Kolbeck am Donnerstag, den 9. Februar in die Vorbereitung mit insgesamt vier Testspielen. Gleich zwei Tage nach dem offiziellen Vorbereitungsstart gastieren die Breitbrunner beim SV Germering (Samstag, 11. Februar, 15 Uhr). Es folgen die Spiele beim SV Gräfelfing 2 (Samstag, 18.02), zu Hause gegen den SV Lochhausen (Sonntag, 05.03) und zuletzt beim TSV Geltendorf (Sonntag, 19.03). Bereits eine Woche später starten die Sportfreunde Breitbrunn beim Mitfavoriten TSV Finning in die Meisterrunde A-Klasse Gruppe C.









Reserve geht völlig entspannt in Meisterrunde zur A-Klasse



Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Breitbrunn hat entgegen der eigenen Erwartungen den zweiten Platz in der B-Klasse Gruppe 4 erreicht und sich neben den vier Bonuspunkten auch den Klassenerhalt gesichert. Das war das klar formulierte Zielt vor der Saison. Nun sind die Spiele in der Meisterrunde B-Klasse Gruppe B allen voran Bonusauftritte, auf die das Team von Trainer Tobi Hinz völlig entspannt schauen kann. Mit dem SV Althegnenberg, dem TSV Moorenweis 2 und dem TSV Türkenfeld 2 kommen drei interessante Gegner aus der B-Klasse Gruppe B auf den SFB zu. Auf den TSV Hechendorf 2 und die Sportfreunde Windach sind die Breitbrunner bereits in der Vorrunde getroffen. Zu den Favoriten auf den Aufstieg in die A-Klasse zählen allen voran der SV Althegnenberg und der TSV Hechendorf 2. Aber die Zweitvertretung der Sportfreunde möchte trotzdem eine gute Runde spielen und möglicherweise den ein oder anderen Gegner ärgern.