Sportfreunde Siegen verpflichten Stürmer aus der 2. holländischen Liga 29-Jähriger spielte zuvor auch schon in der 2. Bundesliga von red · Heute, 07:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Bader

Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga war Angreifer Elias Huth im Sommer 2024 der größte Erfolg in seiner Karriere gelungen. Nach 215 Spielen in der 3. Liga absolvierte der 29-Jährige daraufhin 19 Partien für Jahn Regensburg im Bundesliga-Unterhaus und wechselte im vergangenen Sommer in den holländischen Profifußball. Vom Zweitligisten Vitesse Arnheim, bei dem er in 37 von 38 Partien auf dem Feld stand, wechselt der gebürtige Aschaffenburger nun zum Regionalligisten Sportfreunde Siegen.

„Mit Elias Huth bekommen wir einen Stürmer, der in anspruchsvollen Ligen gezeigt hat, dass er konstant Torgefahr ausstrahlen kann. Die 2. niederländische Liga ist physisch stark, schnell und technisch sauber. Diese Mischung bringt er mit nach Siegen“, kommentiert SFS-Sportdirektor Nico Michaty den jüngsten Transfer. In den Gesprächen wurde schnell klar, dass die Vision der Sportfreunde sich mit denen des Knipsers deckt und Elias sich voll mit dem Weg der Sportfreunde identifiziert. „Er bringt ein hohes Maß an Mentalität, Laufbereitschaft und Zielstrebigkeit mit, dazu ein sehr gutes Timing im Strafraum. Wir sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel weiter beleben und sich in der Regionalliga West schnell zurechtfinden wird. Elias passt sportlich wie charakterlich hervorragend zu den Sportfreunden Siegen, und wir freuen uns sehr, ihn im Leimbachstadion begrüßen zu dürfen", so Michaty.

Huth: Philosophie passt zu mir Das Fußballspielen lernte Huth bei Germania Großwelzheim. Über die hessischen Stationen Eintracht Frankfurt, Bayern Alzenau, Kickers Offenbach und FSV Frankfurt zog es den gebürtigen Aschaffenburger in die Jugend von Hannover 96, wo er mit der U19 des Clubs 2015/16 den DFB-Pokal der A-Junioren gewinnen konnte. In den folgenden Jahren sammelte der Offensivspieler 215 Spiele in der 3. Liga (43 Tore, neun Assists) und ging für Erfurt, Zwickau, Kaiserslautern, Halle, Aue und Regensburg erfolgreich auf Torejagd. Für den Jahn und Hannover 96 stand er zudem 20-mal in der 2. Bundesliga auf dem Rasen (ein Tor, eine Vorlage). Zuletzt sorgte Huth in der niederländischen Keuken Kampioen Divisie, der 2. Liga in den Niederlanden, für den Traditionsclub Vitesse Arnheim für Furore und steuerte in 37 Einsätzen fünf Treffer und vier Vorlagen bei. Ab sofort stürmt Huth, der die Sportfreunde schon seit einiger Zeit verfolgt, für SFS und möchte in der Krönchenstadt vor allem sein starkes Kopfballspiel einbringen: „Die Spielweise passt zu mir als kopfballstarkem, laufstarkem Spieler. Ich möchte der Mannschaft helfen und stelle mich in ihren Dienst. Gemeinsam mit dem Team gilt es, den Verein bestmöglich zu vertreten."