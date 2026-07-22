Sportfreunde Siegen verpflichten Stürmer aus der 2. holländischen Liga

Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga war Angreifer Elias Huth im Sommer 2024 der größte Erfolg in seiner Karriere gelungen. Nach 215 Spielen in der 3. Liga absolvierte der 29-Jährige daraufhin 19 Partien für Jahn Regensburg im Bundesliga-Unterhaus und wechselte im vergangenen Sommer in den holländischen Profifußball. Vom Zweitligisten Vitesse Arnheim, bei dem er in 37 von 38 Partien auf dem Feld stand, wechselt der gebürtige Aschaffenburger nun zum Regionalligisten Sportfreunde Siegen.
„Mit Elias Huth bekommen wir einen Stürmer, der in anspruchsvollen Ligen gezeigt hat, dass er konstant Torgefahr ausstrahlen kann. Die 2. niederländische Liga ist physisch stark, schnell und technisch sauber. Diese Mischung bringt er mit nach Siegen“, kommentiert SFS-Sportdirektor Nico Michaty den jüngsten Transfer.
In den Gesprächen wurde schnell klar, dass die Vision der Sportfreunde sich mit denen des Knipsers deckt und Elias sich voll mit dem Weg der Sportfreunde identifiziert. „Er bringt ein hohes Maß an Mentalität, Laufbereitschaft und Zielstrebigkeit mit, dazu ein sehr gutes Timing im Strafraum. Wir sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel weiter beleben und sich in der Regionalliga West schnell zurechtfinden wird. Elias passt sportlich wie charakterlich hervorragend zu den Sportfreunden Siegen, und wir freuen uns sehr, ihn im Leimbachstadion begrüßen zu dürfen", so Michaty.
Das Fußballspielen lernte Huth bei Germania Großwelzheim. Über die hessischen Stationen Eintracht Frankfurt, Bayern Alzenau, Kickers Offenbach und FSV Frankfurt zog es den gebürtigen Aschaffenburger in die Jugend von Hannover 96, wo er mit der U19 des Clubs 2015/16 den DFB-Pokal der A-Junioren gewinnen konnte. In den folgenden Jahren sammelte der Offensivspieler 215 Spiele in der 3. Liga (43 Tore, neun Assists) und ging für Erfurt, Zwickau, Kaiserslautern, Halle, Aue und Regensburg erfolgreich auf Torejagd. Für den Jahn und Hannover 96 stand er zudem 20-mal in der 2. Bundesliga auf dem Rasen (ein Tor, eine Vorlage). Zuletzt sorgte Huth in der niederländischen Keuken Kampioen Divisie, der 2. Liga in den Niederlanden, für den Traditionsclub Vitesse Arnheim für Furore und steuerte in 37 Einsätzen fünf Treffer und vier Vorlagen bei.
Ab sofort stürmt Huth, der die Sportfreunde schon seit einiger Zeit verfolgt, für SFS und möchte in der Krönchenstadt vor allem sein starkes Kopfballspiel einbringen: „Die Spielweise passt zu mir als kopfballstarkem, laufstarkem Spieler. Ich möchte der Mannschaft helfen und stelle mich in ihren Dienst. Gemeinsam mit dem Team gilt es, den Verein bestmöglich zu vertreten."
Mit Pascal Manitz wurde zudem das Torwarttrio Marcel Johnen und Moritz Schrief komplettiert. Der 21-Jährige kommt vom Nord-Regionalligisten Bremer SV, der ihn von RW Erfurt ausgeliehen hatte. Der Nordost-Regionalligist ließ den jungen Torwart gegen eine nicht bekannte Ablösesumme gehen..
Manitz durfte sich im Sportfreunde-Trainingslager in Bad Marienberg beweisen und gab auch im abschließenden Testspiel gegen Oberligist TuS Koblenz eine gute Figur ab. Mit mehreren guten Reaktionen verhinderte der junge Schlussmann einen frühen Rückstand und empfahl sich durch gute Leistungen. Zuvor durchlief er sämtliche Jugendabteilungen bei Rot-Weiß Erfurt und schaffte dort den Sprung in den Seniorenbereich. Mit Ablauf der Leihe zum Bremer SV stehen bereits 39 Regionalligapartien in seiner Vita, in denen er zehnmal ohne Gegentor blieb.
„Pascal Manitz hat in seinem Probetraining und im Testspiel genau das gezeigt, was wir uns von einem jungen Torhüter wünschen. Mit 21 Jahren bringt er bereits Regionalliga-Erfahrung und eine starke Grundausbildung mit. Er hat uns mit seiner Ruhe, seinem Stellungsspiel und seiner Mentalität überzeugt. Wir sind sicher, dass Pascal unseren Konkurrenzkampf auf der Torwartposition beleben wird. Bei uns erhält er die Chance, den nächsten Schritt zu gehen, und wir sind überzeugt, dass er diesen mit voller Energie nutzen wird“, erklärt SFS-Sportdirektor Michaty.
Sportfreunde Siegen Kader 2026/27:
Torwart: Marcel Johnen (23), Pascal Manitz (21), Moritz Schrief (19)
Abwehr: Tim Arnold (19), Tom Gutsch (20), David Kammerbauer (29), Florian Mayer (28), Rikuhei Nabesaka (26), Jan-Luca Rumpf (27), Michel Stöcker (27)
Mittelfeld: Dennis Brock (31), Eros Dacaj (29), Konstantin Gerhardt (21), Hamza Saghiri (29), Ömer Tokac (25)
Angriff: Lucas Cueto (30), Hassan El Chaabi (20), Kevin Goden (27), Arif Güclü (33), Serhat-Semih Güler (29), Elias Huth (29), Shaibou Oubeyapwa (33), Leon Pursian (21), Elsamed Ramaj (30), Josue Santo (22), Dustin Willms (27)
Trainer: Boris Schommers (47)
Zugänge: Hassan El Chaabi (20, FC Gießen), Josue Santo (22, Wuppertaler SV), Lucas Cueto (30, Bonner SC), Konstantin Gerhardt (21, SC Verl), Michel Stöcker (27, SC Verl), Eros Dacaj (29, TSV Steinbach Haiger), Tim Arnold (19, SV Darmstadt 98 (U21) II), Moritz Schrief (19, Alemannia Aachen), Serhat-Semih Güler (29, SV Darmstadt 98), Pascal Manitz (21, FC Rot-Weiß Erfurt), Elias Huth (29, Vitesse Arnheim)
Abgänge: Justin Ospelt (26, Ziel unbekannt), Cagatay Kader (29, Ziel unbekannt), Malik Hodroj (22, Borussia Dortmund II), Fynn Schneider (19, SG Finnentrop/Bamenohl), Jannik Krämer (27, VfB Wissen), Leonhard von Schroetter (27, Chemnitzer FC), Jubes Ticha (22, BSV Kickers Emden), Georgios Mavroudis (24, 1. Spvg. Solingen Wald 03), André Dej (34, SSV Homburg-Nümbrecht), Melih Sayin (23, Westfalia Rhynern), Paul-Philipp Besong (25, FSV Zwickau), Alban Peci (19, SG Finnentrop/Bamenohl)