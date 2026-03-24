Sportfreunde Siegen verlängern mit Eigengewächs

Der gebürtige Siegener gehört seit mehreren Jahren zum Verein und durchlief seit 2019 die Jugendmannschaften, bevor ihm der Übergang in den Seniorenbereich gelang. In der laufenden Saison kam der Defensivspieler bislang auf vier Einsätze in der Regionalliga West. Zudem hinterließ er im Winter-Trainingslager in Belek einen positiven Eindruck.

„Tom ist ein echtes Eigengewächs und ein Spieler, der unsere Philosophie perfekt verkörpert“, betont Geschäftsführer Matthias Georg. „Er hat in den vergangenen Monaten einen großen Schritt gemacht und wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.“