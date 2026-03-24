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Sportfreunde Siegen verlängern mit Eigengewächs
19-Jähriger sammelt erste Einsatzminuten in der Regionalliga West
Die Sportfreunde Siegen setzen weiter auf Kontinuität im Kader: Innenverteidiger Tom Gutsch (19) bleibt dem Verein erhalten und soll seine Entwicklung im Herrenbereich fortsetzen.
Der gebürtige Siegener gehört seit mehreren Jahren zum Verein und durchlief seit 2019 die Jugendmannschaften, bevor ihm der Übergang in den Seniorenbereich gelang. In der laufenden Saison kam der Defensivspieler bislang auf vier Einsätze in der Regionalliga West. Zudem hinterließ er im Winter-Trainingslager in Belek einen positiven Eindruck.
„Tom ist ein echtes Eigengewächs und ein Spieler, der unsere Philosophie perfekt verkörpert“, betont Geschäftsführer Matthias Georg. „Er hat in den vergangenen Monaten einen großen Schritt gemacht und wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.“
Auch Gutsch blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich fühle mich in Siegen sehr wohl und spüre das Vertrauen, für das ich sehr dankbar bin. Ich möchte meinen Weg hier weiter konsequent fortsetzen“, sagt der Defensivspieler. Auch er bemerkt seine Weiterentwicklung auf- wie abseits des Platzes und möchte daran anknüpfen: „Mit der Mannschaft möchte ich die restlichen Spiele weiter Gas geben, mich als Regionalligaspieler etablieren und das Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen.“