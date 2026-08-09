Sportfreunde Siegen trennen sich nach Fehlstart von Boris Schommers Die Sportfreunde Siegen haben sich nach nur zwei Spieltagen von Trainer Boris Schommers getrennt. Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Begegnungen lief der Regionalligist den eigenen Ansprüchen hinterher. von Markus Becker · Gestern, 20:24 Uhr · 0 Leser

Boris Schommers ist nicht mehr Trainer der Sportfreunde Siegen. – Foto: Marco Bader

Auf dem Papier erwischten die Sportfreunde Siegen mit zwei Duellen gegen Aufsteiger ein vermeintlich leichteres Auftaktprogramm. Die Realität ist eine andere. Nach der Niederlage gegen Westfalia Rhynern (2:3) und zuletzt dem Remis gegen den VfB Hilden (1:1) gibt es nun Bewegung auf der Trainerbank.

Nach "Katastrophe" gegen Hilden zieht der Verein die Reißleine "Eine solche Entscheidung fällt uns nicht leicht“, erklärt Geschäftsführer Matthias Georg in der Mitteilung des Vereins. Schommers habe sich "vom ersten Tag an mit großem Engagement und viel Leidenschaft“ für die Sportfreunde eingesetzt. Gleichzeitig sehe der Verein seine sportlichen Ziele nach den Ergebnissen und insbesondere den Leistungen in den ersten beiden Partien "massiv gefährdet“. Von vielen Stimmen waren die Krönchenstädter in ihrem zweiten Regionalliga-Jahr bereits als heißer Meisterschaftskandidat gehandelt. Ein Status, den auch die Spieler ganz offen annahmen. "Wir laufen gerade unseren eigenen Ansprüchen hinterher.“ sagte beispielsweise Angreifer Lucas Cueto nach dem jüngsten Remis gegne Hilden. "Ich weiß, die Erwartungen sind groß. Dem müssen wir uns stellen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir die Ruhe bewahren."

Auch Schommers selbst macht unmissverständlich klar, dass er mit dem Saisonstart - und besonders dem Auftritt gegen Hilden - nicht zufrieden war. "Was wir in den ersten 25 Minuten da gespielt haben, gerade im Aufbau und in der zweiten Linie, war eine Katastrophe“, sagte Schommers nach Spielende. Schommers: "Nicht geschafft, das Potenzial der Mannschaft abzurufen" Nun endet die Zusammenarbeit zu einem durchaus überraschenden Zeitpunkt in der Saison. Schommers selbst äußerte sich auch bereits: "Die Entscheidung schmerzt. Leider haben wir es nicht geschafft, das Potential der Mannschaft in den ersten beiden Spielen abzurufen, trotz der großartigen Unterstützung der Fans“, wird der Trainer in der Vereinsmitteilung zitiert.