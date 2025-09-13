 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Siegen bleibt das Team der Stunde.
Siegen bleibt das Team der Stunde. – Foto: Marco Bader

Sportfreunde Siegen Team der Stunde, Bocholt und BVB enttäuschen

Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen sind das Team der Stunde und als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Der 1. FC Bocholt und Borussia Dortmund U23 enttäuschen.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Kurz und kompakt - das war Spieltag 7 der Regionalliga West! Die Sportfreunde Siegen bleiben nach ihrem Sieg in Bocholt natürlich Tabellenführer und als einzige Mannschaft ungeschlagen, denn die U23 von Borussia Mönchengladbach unterliegt gegen den FC Schalke 04 U23. Der 1. FC Bocholt und Borussia Dortmund U23 bleiben hinter den Erwartungen und haben nach den jüngsten Ergebnissen mindestens acht Punkte weniger als Siegen.

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
3
Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1
1
Abpfiff
Sportfreunde Lotte – SC Paderborn 07 II 1:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (60. Luca Kerkemeyer), Jonas Kehl, Luca Horn (46. Diamant Berisha), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (79. Dino Bajric), Marc Heider, Leon Demaj, Moussa Doumbouya (46. Isaak Nwachukwu) - Trainer: Fabian Lübbers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer (85. Julius Bugenhagen), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger (67. Max Ritter), Travis de Jong (75. Henrik Koch), Georg Ermolaev, Kevin Gleissner (85. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 933
Tore: 0:1 Travis de Jong (53.), 1:1 Leon Demaj (67. Foulelfmeter)

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
2
Abpfiff
1. FC Bocholt – Sportfreunde Siegen 0:2
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (79. Philipp Hanke), Jeff Mensah, Nicolas Hirschberger (35. Cedric Euschen), Maximilian Adamski (79. Jan Holldack), Marvin Lorch (54. Jonas Carls), Patrick Kurzen (54. Aaron Bayakala), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader (65. Ömer Tokac), Shaibou Oubeyapwa (61. Derrick Kyere), Arif Güclü (71. Jan-Luca Rumpf), Dustin Willms (71. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2402
Tore: 0:1 Dustin Willms (51.), 0:2 Derrick Kyere (84.)
Rot: Dawyn-Paul Donner (22./1. FC Bocholt/Notbremse)

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
2
4
Abpfiff
Borussia Mönchengladbach II – FC Schalke 04 II 2:4
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty (56. Yannik David Dasbach), Lion Schweers, Tyler Meiser (56. Oguzcan Büyükarslan), Charles Herrmann, Nico Vidic, Kemal Cirpan (80. Justin Adozi), Kilian Sauck (80. Joshua Uwakhonye), Yannick Michaelis (56. Antonio Jozanovic), Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Tim-Justin Dietrich, Max Lamby (73. Jakob Sachse), Mika Khadr, Anton Donkor (85. Magnus Rösner), Yassin Ben Balla, Edion Gashi (85. Andri Buzolli), Paul Pöpperl, Bojan Potnar (73. Max Hauswirth), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (67. Ayman Gulasi) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 586
Tore: 0:1 Edion Gashi (24.), 0:2 Yassin Ben Balla (35.), 1:2 Tim-Justin Dietrich (59. Eigentor), 1:3 Bojan Potnar (62.), 2:3 Jan Urbich (65.), 2:4 Jakob Sachse (90.+4)
Rot: Mika Khadr (87./FC Schalke 04 II/)

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
0
1
Abpfiff
VfL Bochum II – 1. FC Köln II 0:1
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Jaden Korzynietz (73. Nicolas Abdat), Lars Holtkamp, Vahidin Turudija (46. Benjamin Dreca), Henri Matter (79. Tolga Özdemir), Keanu Kerbsties (25. Niko Bozickovic), Luis Hartwig, Lirim Jashari, Jonathan Akaegbobi (73. Ben Heuser) - Trainer: Heiko Butscher
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Fayssal Harchaoui (80. Ilias Elyazidi), Etienne Borie, Safyan Touré (54. Nilas Yacobi), Malek El Mala (63. Cenny Neumann), Sargis Adamyan (80. Neo Telle) - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 434
Tore: 0:1 Emin Kujovic (31. Foulelfmeter)

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
3
1
Wuppertaler SV – SC Wiedenbrück 3:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Lennard Wagemann (80. Kilian Bielitza), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Alessio Arambasic (71. Fritz Kleiner), Daiki Kamo (71. Dominic Duncan), Ronay Arabaci (55. Vincent Schaub), Amin Bouzraa (71. Imad Lamnaouar Sekaki) - Trainer: Sebastian Tyrała
SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Christian Stabenau (78. Joschka Kroll), Timo Kondziella (63. Vigo Wernet), Nikola Aracic, Saban Kaptan, Mats Brune (63. Daniel Sanchez Ruiz Diaz), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma (46. Marlon Lakämper), Sebastian Mai, Matvey Obolkin (55. Benjamin Friesen) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1241
Tore: 1:0 Aldin Dervisevic (29.), 2:0 Amin Bouzraa (61.), 3:0 Daiki Kamo (71.), 3:1 Marlon Lakämper (90.)

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
2
1
Abpfiff
Fortuna Düsseldorf II – SSVg Velbert 2:1
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz (77. Conor David Tönnies), David Savic, Maksym Len (59. Si-woo Yang), Arno Krause, Simon Vu (59. Marius Zentler), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito (80. Noah Nikolaou), Lennart Garlipp (86. Noah Egouli) - Trainer: Jens Langeneke - Trainer: Andreas Lambertz - Trainer: Fatlum Zaskoku
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (68. David Glavas), Arlind Mimini, Max Machtemes (78. Harumi Goto), Timo Mehlich (78. Kilian-Joel Wagenaar), Ismail Remmo, Benjamin Hemcke, Robin Hilger, Cellou Diallo (68. Timo Böhm), Leon Jonah Lepper (90. Haruto Idoguchi) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 455
Tore: 0:1 Robin Hilger (16.), 1:1 Deniz Bindemann (88.), 2:1 Mechak Quiala-Tito (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Mechak Quiala-Tito (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (62.).

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
2
0
Abpfiff
FC Gütersloh – SV Rödinghausen 2:0
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic (88. Leo Weichert), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling (72. Sandro Reyes), Julius Langfeld (84. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten (46. Cottrell Ezekwem), Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Leonard Köhler, Simon Breuer (76. Niklas Szeleschus), Eduard Probst (60. Marius Bauer), Aygün Yildirim (60. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 1680
Tore: 1:0 Björn Rother (29.), 2:0 Patrik Twardzik (43.)

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
2
1
Abpfiff
RW Oberhausen – Borussia Dortmund II 2:1
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (73. Simon Ludwig), Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben (74. Alexander Mühling), Ayman Aourir (73. Cankoray Mutlu), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (83. Elias Demirarslan), Seok-ju Hong (90. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian Gunkel
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, Ismael Mansaray (59. Antonio Fóti), Michael Eberwein (83. Pharell Kegni), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen, Babis Drakas (76. Ousmane Diallo), Bennedikt Wüstenhagen (59. Jordi Paulina), Joseph Boyamba (83. Arne Wessels) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 2682
Tore: 1:0 Ayman Aourir (25.), 1:1 Michael Eberwein (34.), 2:1 Eric Babacar Gueye (40.)

Der nächste Spieltag

8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV

