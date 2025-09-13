Sportfreunde Siegen Team der Stunde, Bocholt und BVB enttäuschen

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3Bonner SC:
Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn MehnertSC Fortuna Köln:
Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias MinkSchiedsrichter:
Tarik Damar - Zuschauer:
3763Tore:
0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)
Sportfreunde Lotte – SC Paderborn 07 II 1:1Sportfreunde Lotte:
Laurenz Beckemeyer, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (60. Luca Kerkemeyer), Jonas Kehl, Luca Horn (46. Diamant Berisha), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (79. Dino Bajric), Marc Heider, Leon Demaj, Moussa Doumbouya (46. Isaak Nwachukwu) - Trainer: Fabian LübbersSC Paderborn 07 II:
Florian Pruhs, Tim Böhmer (85. Julius Bugenhagen), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger (67. Max Ritter), Travis de Jong (75. Henrik Koch), Georg Ermolaev, Kevin Gleissner (85. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Thomas BertelsSchiedsrichter:
Lea Bramkamp - Zuschauer:
933Tore:
0:1 Travis de Jong (53.), 1:1 Leon Demaj (67. Foulelfmeter)
1. FC Bocholt – Sportfreunde Siegen 0:2
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (79. Philipp Hanke), Jeff Mensah, Nicolas Hirschberger (35. Cedric Euschen), Maximilian Adamski (79. Jan Holldack), Marvin Lorch (54. Jonas Carls), Patrick Kurzen (54. Aaron Bayakala), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader (65. Ömer Tokac), Shaibou Oubeyapwa (61. Derrick Kyere), Arif Güclü (71. Jan-Luca Rumpf), Dustin Willms (71. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2402
Tore: 0:1 Dustin Willms (51.), 0:2 Derrick Kyere (84.)
Rot: Dawyn-Paul Donner (22./1. FC Bocholt/Notbremse)
Borussia Mönchengladbach II – FC Schalke 04 II 2:4
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty (56. Yannik David Dasbach), Lion Schweers, Tyler Meiser (56. Oguzcan Büyükarslan), Charles Herrmann, Nico Vidic, Kemal Cirpan (80. Justin Adozi), Kilian Sauck (80. Joshua Uwakhonye), Yannick Michaelis (56. Antonio Jozanovic), Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Tim-Justin Dietrich, Max Lamby (73. Jakob Sachse), Mika Khadr, Anton Donkor (85. Magnus Rösner), Yassin Ben Balla, Edion Gashi (85. Andri Buzolli), Paul Pöpperl, Bojan Potnar (73. Max Hauswirth), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (67. Ayman Gulasi) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 586
Tore: 0:1 Edion Gashi (24.), 0:2 Yassin Ben Balla (35.), 1:2 Tim-Justin Dietrich (59. Eigentor), 1:3 Bojan Potnar (62.), 2:3 Jan Urbich (65.), 2:4 Jakob Sachse (90.+4)
Rot: Mika Khadr (87./FC Schalke 04 II/)
VfL Bochum II – 1. FC Köln II 0:1
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Jaden Korzynietz (73. Nicolas Abdat), Lars Holtkamp, Vahidin Turudija (46. Benjamin Dreca), Henri Matter (79. Tolga Özdemir), Keanu Kerbsties (25. Niko Bozickovic), Luis Hartwig, Lirim Jashari, Jonathan Akaegbobi (73. Ben Heuser) - Trainer: Heiko Butscher
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Fayssal Harchaoui (80. Ilias Elyazidi), Etienne Borie, Safyan Touré (54. Nilas Yacobi), Malek El Mala (63. Cenny Neumann), Sargis Adamyan (80. Neo Telle) - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 434
Tore: 0:1 Emin Kujovic (31. Foulelfmeter)
Wuppertaler SV – SC Wiedenbrück 3:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Lennard Wagemann (80. Kilian Bielitza), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Alessio Arambasic (71. Fritz Kleiner), Daiki Kamo (71. Dominic Duncan), Ronay Arabaci (55. Vincent Schaub), Amin Bouzraa (71. Imad Lamnaouar Sekaki) - Trainer: Sebastian Tyrała
SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Christian Stabenau (78. Joschka Kroll), Timo Kondziella (63. Vigo Wernet), Nikola Aracic, Saban Kaptan, Mats Brune (63. Daniel Sanchez Ruiz Diaz), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma (46. Marlon Lakämper), Sebastian Mai, Matvey Obolkin (55. Benjamin Friesen) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1241
Tore: 1:0 Aldin Dervisevic (29.), 2:0 Amin Bouzraa (61.), 3:0 Daiki Kamo (71.), 3:1 Marlon Lakämper (90.)
Fortuna Düsseldorf II – SSVg Velbert 2:1
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz (77. Conor David Tönnies), David Savic, Maksym Len (59. Si-woo Yang), Arno Krause, Simon Vu (59. Marius Zentler), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito (80. Noah Nikolaou), Lennart Garlipp (86. Noah Egouli) - Trainer: Jens Langeneke - Trainer: Andreas Lambertz - Trainer: Fatlum Zaskoku
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (68. David Glavas), Arlind Mimini, Max Machtemes (78. Harumi Goto), Timo Mehlich (78. Kilian-Joel Wagenaar), Ismail Remmo, Benjamin Hemcke, Robin Hilger, Cellou Diallo (68. Timo Böhm), Leon Jonah Lepper (90. Haruto Idoguchi) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 455
Tore: 0:1 Robin Hilger (16.), 1:1 Deniz Bindemann (88.), 2:1 Mechak Quiala-Tito (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Mechak Quiala-Tito (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (62.).
FC Gütersloh – SV Rödinghausen 2:0
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic (88. Leo Weichert), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling (72. Sandro Reyes), Julius Langfeld (84. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten (46. Cottrell Ezekwem), Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Leonard Köhler, Simon Breuer (76. Niklas Szeleschus), Eduard Probst (60. Marius Bauer), Aygün Yildirim (60. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 1680
Tore: 1:0 Björn Rother (29.), 2:0 Patrik Twardzik (43.)
RW Oberhausen – Borussia Dortmund II 2:1RW Oberhausen:
Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (73. Simon Ludwig), Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben (74. Alexander Mühling), Ayman Aourir (73. Cankoray Mutlu), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (83. Elias Demirarslan), Seok-ju Hong (90. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian GunkelBorussia Dortmund II:
Silas Ostrzinski, Ben Hüning, Ismael Mansaray (59. Antonio Fóti), Michael Eberwein (83. Pharell Kegni), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen, Babis Drakas (76. Ousmane Diallo), Bennedikt Wüstenhagen (59. Jordi Paulina), Joseph Boyamba (83. Arne Wessels) - Trainer: Daniel RiosSchiedsrichter:
Cengiz Kabalakli - Zuschauer:
2682Tore:
1:0 Ayman Aourir (25.), 1:1 Michael Eberwein (34.), 2:1 Eric Babacar Gueye (40.)
________________
Der nächste Spieltag
8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV