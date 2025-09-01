Sportfreunde Siegen sorgen für Überraschungscoup

Den Sportfreunden aus Siegen ist ein echter Transfercoup gelungen. Aufgrund der sehr dünnen Innenverteidigung (nur zwei Innenverteidiger im Kader) sahen sich die Bosse in den vergangenen Wochen immer wieder nach einer Verstärkung in der Innenverteidigung um.

Nun ist offiziell geworden, dass Jan-Luca Rumpf zurück nach Siegen wechselt. Zuletzt war er bei Allemania Aachen unter Vertrag. Die Vertragslaufzeit ist nicht bekannt. Der 26-Jährige konnte wohl vor allem mit seiner Erfahrung punkten. 114 Regionalliga West, 27 3.Liga spiele und 1 Erstliga Spiel konnte er schon absolvieren. Er spielte auch schon 18/19 für ein halbes Jahr dort. "Ich habe nur gute Erinnerungen an meine Zeit hier. Es war sehr familiär, ich wurde super aufgenommen. Schon vor sechs Jahren hatte ich das Gefühl, dass in Siegen Großes entstehen kann, wenn der Stein einmal ins Rollen kommt", so Rumpf (laut Kicker). Siegens Trainer Thorsten Nehrbauer soll schon im nächsten Spiel mit ihm planen. Mit so einem Megatransfer hatte am Deadline-Day wahrscheinlich niemand gerechnet.