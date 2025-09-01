Sportfreunde Siegen siegen weiter

Die Sportfreunde Siegen haben ihre Serie in der Regionalliga West fortgesetzt und am Freitagabend mit 2:0 bei der U23 des SC Paderborn 07 gewonnen. Es war bereits der vierte Sieg im sechsten Spiel für die Sportfreunde aus Siegen, die damit weiter auf Platz 1 stehen.

Die Siegener erwischten einen starken Beginn. Schon in der 15. Minute traf Cagatay Kader zum 1:0. In der 35. Minute legte Shaibou Oubeyapwa das 2:0 nach. Mit dieser komfortablen Führung ging es auch in die Pause. Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Sportfreunde Siegen SF Siegen 0 2 Abpfiff

Nach der Halbzeitpause kam Paderborn zwar besser ins Spiel, richtig gefährlich wurde es aber nicht. Die Sportfreunde verteidigten konzentriert und hielten das 2:0 fest. Ihr Trainer nutzte die zweite Hälfte für mehrere Wechsel: So kamen unter anderem Ömer Tokac, Leon Pursian, Georgios Mavroudis und Jannik Krämer ins Spiel. Auch die Gastgeber tauschten kräftig durch – doch egal ob Babak, Bugenhagen oder de Jong, ein Treffer wollte der Paderborner U23 nicht mehr gelingen.