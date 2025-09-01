Sportfreunde Siegen siegen weiter – 2:0-Erfolg in Paderborn

Die Sportfreunde Siegen haben ihre Serie in der Regionalliga West fortgesetzt und am Freitagabend mit 2:0 bei der U23 des SC Paderborn 07 gewonnen. Es war bereits der vierte Sieg im sechsten Spiel für die Sportfreunde aus Siegen, die damit weiter auf Platz 1 stehen.

Die Siegener erwischten einen starken Beginn. Schon in der 15. Minute traf Cagatay Kader zum 1:0. In der 35. Minute legte Shaibou Oubeyapwa das 2:0 nach. Mit dieser komfortablen Führung ging es auch in die Pause.

Nach der Halbzeitpause kam Paderborn zwar besser ins Spiel, richtig gefährlich wurde es aber nicht. Die Sportfreunde verteidigten konzentriert und hielten das 2:0 fest. Ihr Trainer nutzte die zweite Hälfte für mehrere Wechsel: So kamen unter anderem Ömer Tokac, Leon Pursian, Georgios Mavroudis und Jannik Krämer ins Spiel.

Auch die Gastgeber tauschten kräftig durch – doch egal ob Babak, Bugenhagen oder de Jong, ein Treffer wollte der Paderborner U23 nicht mehr gelingen.

Mit dem Auswärtssieg bleiben die Sportfreunde seit sechs Spielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Vor allem defensiv präsentiert sich die Mannschaft stabil, auch in Paderborn stand die Null.

Am kommenden Spieltag wartet auf Siegen das Heimspiel gegen den SV Lotte (12. September). Dort will das Team den Schwung aus den vergangenen Partien mitnehmen und die Tabellenführung verteidigen. Ob sie das schaffen bleibt abzuwarten.