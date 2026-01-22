Sportfreunde Siegen: Neuer Keeper kommt vom BVB

– Foto: Sportfreunde Siegen

Nach Offensivspieler Elsamed Ramaj (Hessen Kassel) und Linksverteidiger Melih Sayin (SC Preußen Münster II) wurde Torwart Marcel Johnen von Ligarivale Borussia Dortmund II verpflichtet. Der 23-Jährige hatte in der vergangenen Saison seinen Stammplatz bei Drittligist Alemannia Aachen verloren, wo er drei Jahre unter Vertrag stand. Auch beim BVB kam er jedoch nicht am Dortmunder Eigengewächs Silas Ostrzinski vorbei, so dass er nun als vermeintlich neue Nr. 1 von den Sportfreunden Siegen verpflichtet wurde. Bei den Siegerländern schien ein offener Torwart-Konkurrenzkampf zwischen Justin Ospelt und Leon Klußmann anzustehen, da beide bislang nicht vollends überzeugen konnten. Da auch Nachwuchsmann Fynn Schneider zum Kader gehört, dürfte sich nun jedoch ein Abgang anbahnen.

Der 1,86m große Johnen ist beidfüßig und gilt als moderner, spielstarker Torwart. Der gebürtige Eschweiler wurde unter anderem bei Alemannia Aachen und Bayer 04 Leverkusen ausgebildet und sammelte in der Junioren-Bundesliga bereits früh wertvolle Erfahrung im leistungsorientierten Nachwuchsfußball. Im Seniorenbereich absolvierte der Keeper bislang 65 Pflichtspiele in der Regionalliga West und der 3. Liga und feierte als Meister der Regionalliga West mit den Alemannen sportlichen Erfolg. Seit vergangenen Sommer stand er im Kader von Borussia Dortmund II, wo er weiterhin auf hohem Niveau trainierte, allerdings nicht die nötige Spielpraxis sammeln konnte.