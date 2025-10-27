– Foto: Andreas Santner

Sportfreunde Siegen: Nehrbauer muss gehen - Nachfolger steht fest Nur zwei der 13 Partien hat Aufsteiger Sportfreunde Siegen in der Regionalliga West bislang verloren.

Doch die beiden Niederlagen gegen Oberhausen und Gütersloh haben nun zur Trennung von Chefcoach Thorsten Nehrbauer geführt. Die Vereinsführung reagiert auf die sportliche Entwicklung und hat den 47-Jährigen mit sofortiger Wirkung freigestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Nach dem sensationellen Saisonstart mit fünf Siegen aus den ersten sechs Partien und der zwischenzeitlichen Tabellenführung konnten die letzten sieben Partien nicht mehr gewonnen werden. Es hagelte zwischenzeitlich eine Unentschieden-Serie, so dass der Rückstand auf Platz 1 auf sechs Punkte angewachsen ist. Auch wenn der Durchmarsch in die 3. Liga nie offiziell als Ziel ausgegeben wurde, ist es kein Geheimnis, dass man im Siegerland an erfolgreiche Zeiten anknüpfen und in den Profifußball zurückkehren möchte. Mit wem dies gelingen soll, steht bereits fest. Nehrbauers Nachfolger ist der 46-jährige Boris Schommers, der seit April 2024 vereinslos war. Seine letzte Station war Drittligist MSV Duisburg.

Nehrbauer hatte im Oktober 2023 die Sportfreunde Siegen im Tabellenkeller der Oberliga Westfalen übernommen und wieder nach oben geführt. In der vergangenen Spielzeit war die souveräne Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga gelungen. „Wir danken Thorsten für sein großes Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten. Sein Anteil am Aufstieg in die Regionalliga ist unbestritten und wird eng mit seinem Namen verbunden bleiben. Gerade deshalb ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen“, erklärt Geschäftsführer Matthias Georg: „Nach einer eingehenden Analyse sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der sportlichen Ausrichtung zunehmend unterschiedliche Vorstellungen haben. Um die Entwicklung der Mannschaft langfristig in die gewünschte Richtung zu lenken, halten wir diesen Schritt für notwendig."