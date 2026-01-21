Sportfreunde Siegen: Kyere-Ersatz und Defensiv-Verstärkung sind da

Für den nach Belgien zurückgekehrten Flügelspieler Derrick Kyere wurde der 29-jährige Elsamed Ramaj vom Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Melih Sahin kommt vom SC Preußen Münster II. Bei den Adlerträgern stand der gelernte Linksverteidiger zuletzt auch im Blickfeld der Profis.
Ramaj ist in der Region bestens bekannt. In der Regionalliga-Saison 2018/19 überzeugte er bei Kaan-Marienborn mit zehn Treffern in 31 Einsätzen und stellte dabei seine Abschlussstärke eindrucksvoll unter Beweis. Auch in der laufenden Spielzeit knüpfte er an diese Leistungen an und erzielte für Hessen Kassel vier Tore in 15 Partien. Der Offensivspieler kann auf reichlich Erfahrung zurückblicken. Er war bereits in den Regionalligen Nord, Südwest und West aktiv (147 Einsätze) und absolvierte zudem 27 Spiele in der 3. Liga für den VfB Lübeck sowie Hansa Rostock.
Geschäftsführer Matthias Georg zeigt sich hochzufrieden mit dem Neuzugang: „Elsamed bringt Tempo, Torgefahr und eine starke Mentalität mit. Er kennt die Region, weiß, was hier gefordert wird, und hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Dass er uns ab sofort verstärkt, ist ein echter Gewinn für unser Team.“
Auch Ramaj selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, jetzt für die Sportfreunde Siegen aufzulaufen. Ich kenne die Region gut und weiß, welche Bedeutung der Verein für die Menschen hier hat.“
Sayin absolvierte bereits das Trainingslager im türkischen Belek mit der Mannschaft und hinterließ dort einen sehr positiven Eindruck. Mit seiner technischen Qualität, Spielübersicht und seiner Dynamik auf der linken Seite wusste er das Trainerteam frühzeitig zu überzeugen.
Der gebürtige Hammer bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit. Seine fußballerische Ausbildung begann er bei der Hammer SpVg, ehe er in das Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07 wechselte (2017-22, u. a. U19-Bundesliga). Die Senioren-Stationen waren daraufhin Sportfreunde Lotte (damals Oberliga), SG Bockum-Hövel (damals Westfalenliga) sowie zuletzt anderthalb Jahre SC Preußen Münster II. In der abgelaufenen Hinserie der Oberliga Westfalen überzeugte Sayin in 14 Einsätzen mit sieben Assists. In einem Testspiel im vergangenen September durfte er bei den Profis reinschnuppern und stand daraufhin im Oktober auch einmal in der 2. Bundesliga im Spieltagskader der Adlerträger.
"Mit der Verpflichtung von Melih Sayin gewinnen die Sportfreunde Siegen einen entwicklungsfähigen, offensivstarken Außenverteidiger, der sowohl defensiv Stabilität als auch offensive Impulse ins Spiel einbringen soll", heißt es von Vereinsseite.