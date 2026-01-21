Sportfreunde Siegen: Kyere-Ersatz und Defensiv-Verstärkung sind da

Ramaj (links) und Sayin verstärken die Siegerländer zur Rückserie. – Foto: Sportfreunde Siegen

Für den nach Belgien zurückgekehrten Flügelspieler Derrick Kyere wurde der 29-jährige Elsamed Ramaj vom Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Melih Sahin kommt vom SC Preußen Münster II. Bei den Adlerträgern stand der gelernte Linksverteidiger zuletzt auch im Blickfeld der Profis.

Ramaj ist in der Region bestens bekannt. In der Regionalliga-Saison 2018/19 überzeugte er bei Kaan-Marienborn mit zehn Treffern in 31 Einsätzen und stellte dabei seine Abschlussstärke eindrucksvoll unter Beweis. Auch in der laufenden Spielzeit knüpfte er an diese Leistungen an und erzielte für Hessen Kassel vier Tore in 15 Partien. Der Offensivspieler kann auf reichlich Erfahrung zurückblicken. Er war bereits in den Regionalligen Nord, Südwest und West aktiv (147 Einsätze) und absolvierte zudem 27 Spiele in der 3. Liga für den VfB Lübeck sowie Hansa Rostock. Geschäftsführer Matthias Georg zeigt sich hochzufrieden mit dem Neuzugang: „Elsamed bringt Tempo, Torgefahr und eine starke Mentalität mit. Er kennt die Region, weiß, was hier gefordert wird, und hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Dass er uns ab sofort verstärkt, ist ein echter Gewinn für unser Team.“

Auch Ramaj selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, jetzt für die Sportfreunde Siegen aufzulaufen. Ich kenne die Region gut und weiß, welche Bedeutung der Verein für die Menschen hier hat.“ Sayin absolvierte bereits das Trainingslager im türkischen Belek mit der Mannschaft und hinterließ dort einen sehr positiven Eindruck. Mit seiner technischen Qualität, Spielübersicht und seiner Dynamik auf der linken Seite wusste er das Trainerteam frühzeitig zu überzeugen.