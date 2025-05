Sportfreunde Siegen kehren nach acht Jahren in die Regionalliga zurück

Zwei Last-Minute-Siege am Ende einer Serie von 23 ungeschlagenen Spielen sorgte für den souveränen Aufstieg der Sportfreunde Siegen. Wie schon gegen Erkenschwick am Mittwoch trafen die Siegerländer ganz spät zum 1:0-Sieg gegen den SC Preußen Münster II und dürften heute beim Duell zwischen dem ASC 09 Dortmund und Westfalia Rhynern mitgefiebert haben. Die Gäste mussten gewinnen, um die vorzeitige Aufstiegsentscheidung zu verhindern.

Beinahe wäre die Westfalia auch mit einer Führung in die Pause gegangen. Doch Defensivmann Diskau war per Kopf mit dem Pausenpfiff zur Stelle und ließ die Siegener jubeln. Als Rausch kurz nach Wiederanstoß die Aplerbecker Führung erzielte, dürften die ersten Sektflaschen herausgeholt worden sein. Der ASC 09 brachte das 2:1 nach Hause und festigte Platz 3. Gleichzeitig war der Aufstieg der Sportfreunde Siegen perfekt, die damit nach acht Jahren in die Regionalliga West zurückkehren. Noch vor zwei Jahren war erst am letzten Oberliga-Spieltag der Klassenerhalt eingetütet worden. Seitdem hat sich die Mannschaft dank Coach Thorsten Nehrbauer und zahlreicher Verstärkungen peu à peu nach oben gekämpft und nun den vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Da der VfL Bochum II bei der SG Finnentrop/Bamenohl ein knappes 2:1 ins Ziel brachte, ist die Reserve des akut abstiegsgefährdeten Bundesligisten ebenfalls so gut wie aufstiegen. Bei nur noch fünf ausstehenden Spielen haben die Bochum 15 Punkte Vorsprung und ein um 29 Tore besseres Torverhältnis. Hier werden wohl am nächsten Wochenende die Sektkorken knallen, wenn am Samstag das Derby gegen die SG Wattenscheid 09 auf dem Programm steht.

Nochmal angemerkt sei: Theoretisch kann auch der ASC 09 Dortmund den VfL Bochum II noch einholen, hat aber keine Regionalliga-Lizenz beantragt. Zurecht muss man sagen. Selbst die Serie von vier Siegen in Folge hat den ASC nicht im Ansatz mehr in Reichweite der Aufstiegsplätze gebracht.