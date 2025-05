Sportfreunde Siegen: Junger Offensivmann kommt vom ASC 09 Dortmund

49-mal stand der gebürtige Hagener in seinen ersten beiden Seniorenjahren in der Oberliga Westfalen bereits auf dem Feld – drei Mal davon gegen die Sportfreunde. In den beiden Aufeinandertreffen der laufenden Saison sah der Offensivmann dabei zwei völlig gegensätzliche Partien (3:0/0:4). Im Kopf geblieben ist dem Deutsch-Angolaner aber eher das Drumherum, wie er sagt: „Es war unglaublich, im Leimbachstadion vor so vielen Fans zu spielen.“ Auf die freut er sich in der kommenden Spielzeit sehr und erklärt weiter: „Ich freue mich auf die neue Liga und die Fans, aber auch auf die Mannschaft, aus der ich ein, zwei Jungs schon länger kenne.“ Nach guten Gesprächen mit Geschäftsführer Matthias Georg und Cheftrainer Thorsten Nehrbauer fiel ihm die Entscheidung für den Wechsel ins Leimbachtal entsprechend leicht.