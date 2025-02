Sportfreunde Siegen ist TuS Bövinghausen haushoch überlegen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 09.02.2025 15.00 Uhr

Austragungsort: Dortmund

Wettbewerb: Oberliga Westfalen

Spieltag: 22

Spielbericht: TuS Bövinghausen gegen Sportfreunde Siegen 0:8 (0:2)

Dortmund. Ein bitteres Spektakel müssen die 200 Fußballfans auf dem Dortmunder Sportplatz Bövinghausen am Sonntag erleben. Gleich acht Bälle muss das Team von Dino Dzaferoski einstecken.

Shaibou Oubeyapwa erzielt den ersten Treffer und verschafft den Gästen frühzeitig die Führung (20). Die Siegener setzen nochmal nach: In Minute 39 fällt ein weiteres Tor durch Cagatay Kader. Der Torhagel will nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Bövinghausener. Ein Ball nach dem anderen landet im Tor von Tim Oberwahrenbrock. Sechs Mal müssen sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Georfios Mavroudis trifft in Minute 59, Jannik Krämer in Minute 60, Mats-Lukas Scheld in Minute 66, Cagatay Kader in Minute 67 und Leon Pursian in Minute 76. Es steht 7:0 für die Sportfreunde Siegen.

In den letzten Minuten versuchen die Bövinghausener durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Jerry Asare ersetzt Leonardo David Twumasi. Die Bemühungen fruchten jedoch nicht.

Das Spiel ist fast vorbei, da knallt es noch einmal: Zwei Minuten vor Abpfiff befördert Derrick Kyere den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 0:8 festigen. Damit ist der Sieg der Siegener gesichert (88). Platz drei gehört ihnen.

Die Aufstellungen: TuS Bövinghausen - Sportfreunde Siegen

TuS Bövinghausen: Almin Hodza (7), Elmar Skrijelj (11), Leonardo David Twumasi (77), Dimitrios Papadopoulos (27), Tim Oberwahrenbrock (32), Mahrab Khan (2), Ilker Algan (26), Kian Licina (12), Amer Hodza (28), Lavdrim Jusufi (34), Barbaros Inan (23)

Sportfreunde Siegen: Kevin Krumm (3), Jubes Mba Tibah Ticha (29), Georfios Mavroudis (9), Rikuhei Nabesaka (30), Jannik Krämer (17), Derrick Kyere (11), Shaibou Oubeyapwa (37), Cagatay Kader (10), André Weis (1), Andre Dej (20), Florian Mayer (42)

Schiedsrichter: Luca Maurer

Assistent: Jan-Philipp Günnewig

Assistent: Nikolas Osdiek



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.