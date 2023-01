Nur 13 Spiele stand Patrick Helmes zu Beginn der Saison 2021/22 bei Alemannia Aachen an der Seitenlinie. – Foto: Boris Hempel

Sportfreunde Siegen: ist ein Ex-Nationalspieler im Anflug? Die wohl spannendste Frage im Siegerland ist aktuell, wer die Sportfreunde Siegen nach dem Rücktritt von Chefcoach Lirian Gerguri künftig übernehmen wird.

Oliver Schnitzler (Torwarttrainer), Nils Wunderlich (Co-Trainer) und Niklas Becher (Videoanalyst) stehen ebenfalls nicht mehr bereit, so dass zahlreiche Posten neu besetzt werden müssen. Spätestens am Mittwoch soll zum Trainingsauftakt das neue Trainergespann präsentiert werden. Die Lokalpresse "Siegener Zeitung" verbreitete ein heißes Gerücht, dass der 38-jährige Ex-Nationalspieler Patrick Helmes in das Leimbachstadion zurückkehrt.

Der frühere Torjäger und Bundesligaspieler (1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen und VfL Wolsburg) war zu Beginn seiner Karriere im Jahre 2005 maßgeblich am Siegener Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt, nachdem er zuvor als Goalgetter in der 2. Mannschaft (Oberliga Westfalen) auf sich aufmerksam gemacht hatte. Helmes Vater Uwe ist zudem als Sportlicher Leiter der Jugendabteilung bei den Sportfreunden tätig. Der 2. Vorsitzende Frank Weber wollte die Personalie gegenüber der Siegener Zeitung nicht kommentieren, vermied aber auch ein Dementi. Bei der heutigen Vorstandssitzung dürfte der Name Helmes also tatsächlich auf den Tisch kommen, zumal der Sportliche Leiter Ottmar Griffel kürzlich noch einen "leichten Erdrutsch" angekündigt hatte. Ob dies mit der Verpflichtung des zuletzt beim Regionalligisten Alemannia Aachen tätig gewesenen Helmes tatsächlich passiert, bleibt trotzdem fraglich. Griffel ließ verlauten, dass trotz fünf Winterabgängen personell nicht nachgelegt werden soll. "Wir haben 22 Spieler im Kader. Das reicht aus", so der 63-jährige A-Lizenz-Inhaber, der selbst große Trainererfahrung besitzt und bis Mai 2022 noch bei der SpVg Olpe an der Seitenlinie stand.