Sportfreunde Siegen holen Stürmer aus der 2. Bundesliga

– Foto: Sportfreunde Siegen

Regionalligist Sportfreunde Siegen arbeitet weiter am Kader für die anstehende Spielzeit 2026/27. Die Siegerländer sicherten sich nun die Dienste von Serhat-Semih Güler. Der 28-jährige Kölner kommt aus der 2. Bundesliga und weiß in der 4. Liga, wo das Tor steht, wie er vor drei Jahren beim Wuppertaler SV bewiesen hat.

Zuletzt stand der bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf ausgebildete Güler im Zweitligakader des SV Darmstadt 98, für den er in der abgelaufenen Saison vier Mal auf dem Platz stand. Zuvor schnupperte der 1,81 Meter große Stürmer bei Hansa Rostock in der Saison 2023/24 in zehn Einsätzen bereits Zweitliga-Luft. Für Furore aber sorgte der Angreifer allen voran bei seinen Stationen beim Wuppertaler SV und bei Viktoria Köln: Für den Kölner Drittligisten traf er in 40 Spielen 19-mal und legte fünf weitere Treffer auf; beim WSV sammelte er zuvor in 33 Spielen 34 Scorer (25 Tore, neun Assists) und wurde so in der Saison 2022/23 Torschützenkönig der Regionalliga West. Insgesamt stehen 106 Regional-, 43 Drittliga- und 14 Zweitliga-Einsätze in der Vita des Mittelrheinpokalsiegers von 2025.

SFS-Sportdirektor Nico Michaty kennt und verfolgt den Knipser schon seit einiger Zeit und zeigt sich hochzufrieden mit dem gelungenen Wechsel: „Ich kenne Serhat-Semih schon einige Jahre und freue mich riesig, dass der Wechsel zu uns geklappt hat. Mit ihm gewinnen wir einen kompletten Stürmer für unser Team, der über die nötige Schnelligkeit verfügt und einen sehr guten Abschluss hat. Das hat er vor allem in der 3. Liga bei Viktoria Köln und in der Regionalliga West beim Wuppertaler SV gezeigt.“