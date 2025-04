Siegens Geschäftsführer Matthias Georg (links) mit Jubes Ticha. – Foto: Sportfreunde Siegen

Sportfreunde Siegen hält jungen Top-Innenverteidiger Er gilt als einer der besten Innenverteidiger der Oberliga Westfalen.

Wie schon im Vorjahr stand der 21-jährige Jubes Ticha kürzlich in der FuPa-Liste der Top-Oberliga-Youngster. Junge Akteure, die über kurz oder lang den Sprung in die Regionalliga schaffen könnten. Da die Sportfreunde Siegen dies aller Voraussicht nach im Sommer selbst realisieren werden, dürfte viele Argumente für den Verbleib gesprochen haben. Keine große Überraschung also, dass die Siegerländer am heutigen Tage die Vertragsverlängerung bis 2026 mit dem Leistungsträger verkündet haben.

„Wir haben früh das Gespräch mit Jubes gesucht und waren seit Oktober in einem guten Austausch“, sagt Siegens Geschäftsführer Matthias Georg nach dem Trocknen der Tinte. „Natürlich gab es viele interessierte Vereine. Jubes erkennt aber, was hier entsteht. Entsprechend sind wir sehr froh, dass er sich früh für uns entschieden hat und nächstes Jahr mit uns angreifen möchte.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Coach Thorsten Nehrbauer, der den Rohdiamanten bei seinem Amtsantritt erkannte und sofort begann, ihn zu schleifen: „Ich bin überglücklich, dass Jubes bei uns bleibt. Als ich kam, war er weit davon entfernt, Stammspieler zu sein. Ich habe sein großes Potenzial aber sofort erkannt“, führt der Übungsleiter aus. „Wir sind froh, dass wir einen solchen Spieler – der noch jung ist und auch noch viel zu lernen hat, aber sehr wiss- und lernbegierig ist – weiter in unseren Reihen haben können. Er ist spielerisch und menschlich ein klasse Typ.“

Ticha: "Fühle mich in Siegen pudelwohl" So ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Coach eine gewichtige Rolle bei seiner Entscheidung, in Siegen zu bleiben, gespielt hat, wie Ticha sagt: „Ich fühle mich sehr wohl in Siegen und habe mich hier eingelebt. Mir wird hier eine gute Perspektive aufgezeigt, nachdem ich mich auf einer Basis des Vertrauens hier entwickeln durfte.“ Diese Basis soll nun über die kommende Spielzeit weiter genährt und das Vertrauen durch Leistung zurückgegeben werden, denn: „Die Weiterentwicklung in Siegen ist eine große Chance für mich.“