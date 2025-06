Sportfreunde Siegen empfangen den BVB

Siegen. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Siegen kündigt im Zuge seiner Saisonvorbereitung für den 30. Juli, 18.30 Uhr, ein Testspiel gegen Club-WM-Teilnehmer Borussia Dortmund an. Letztmals traten diese beiden Teams im Oktober 2011 im Leinbachstadion gegeneinander an. Was Tickets angeht, so werden bis zum 19. Juni ausschließlich Dauerkarteninhaber für die Spielzeit 2025/2026 bedient. Erst nach diesem Datum werden Karten in den freien Verkauf gelangen.